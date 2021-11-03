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Иления Пасторелли
Иления Пасторелли
Ilenia Pastorelli
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Иления Пасторелли
Ilenia Pastorelli
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Дата рождения
24 декабря 1985
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Место рождения
Рим, Италия
Биография Иления Пасторелли
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Фильмография Иления Пасторелли
Тёмные очки
триллер, детектив
2022, Франция / Италия
6.0
Хорошие девчонки
комедия
2019, Италия
5.0
Благословенное безумие
комедия
2018, Италия
5.0
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Появился первый кадр из фильма Дарио Ардженто «Черные очки»
Именитый постановщик обещает классический итальянский «джалло» (криминальный триллер с элементами эротики).
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3 ноября 2021 16:11
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