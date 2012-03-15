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Киноафиша Фильмы Суходол

Суходол

Sukhodol 18+
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О фильме

Молодая крепостная Наталья служит в приходящем в упадок поместье Суходол, принадлежащем обедневшему дворянскому роду Хрущевых. Хозяин Суходола Петр Кириллович медленно сходит с ума, а его дочь Тоня не покидает пределы усадьбы. Разнообразие в жизнь обитателей Суходола вносит возвращение в родительский дом брата Тони Петра, в которого юная Наталья безнадежно влюблена.

  • Продюсером фильма стал Алексей Учитель.
  • Фильм является дебютной полнометражной работой режиссера Александры Стреляной, которая сама написала сценарий по одноименной повести Ивана Бунина. Лента вышла на экраны в 2011 году, ровно через сто лет с момента написания “Суходола”.
  • Картина стала лауреатом фестиваля независимого кино “ДебоширФильм – Чистые грезы”, всероссийского Шукшинского фестиваля и российского кинофестиваля “Литература и кино” в Гатчине. Также фильм вошел в конкурсную программу фестиваля “Кинотавр”.
  • Первая игровая короткометражная лента Александры Стреляной “Прощание” была также поставлена по произведению Бунина.
  • Действие повести “Суходол” происходит на Смоленщине. Создатели фильма снимали его под Псковом, где расположено такое же месторождение извести, что и в произведении. Роли крестьян исполнили местные жители: так, например, Евсея Бодулина сыграл местный фермер Анатолий.

Фильм снят по одноименной повести нобелевского лауреата по литературе, писателя Ивана Бунина. Это история Натальи, молодой и наивной девушки-крестьянки служащей в обедневшей дворянской семье в их деревенском поместье. Наталья не знает другой жизни, ее голова полна суеверий и страхов, но ее душа — душа героини. Через перипетии ее жизни: любовь, преданность хозяевам, мистический опыт, изгнание, предательство, веру, мы наблюдаем и то, как роковым образом складывается судьба семьи Хрущевых, в которой Наталья служит.

Суходол - трейлер
Суходол  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2011
Премьера в мире 15 марта 2012
Дата выхода
15 марта 2012 Россия Парадиз 16+
15 марта 2012 Беларусь
15 марта 2012 Казахстан
15 марта 2012 Украина
Другие названия
Sukhodol, Suchodoly, The Dry Valley, Суходол, 干热河谷
Режиссер
Александра Стреляная
В ролях
Александр Ноткин
Яна Есипович
Яна Есипович
Роза Хайруллина
Роза Хайруллина
Елена Калинина
Елена Калинина
Олег Гаркуша
Олег Гаркуша
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.5
Оцените 18 голосов
6.2 IMDb
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Суходол - трейлер
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