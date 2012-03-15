Молодая крепостная Наталья служит в приходящем в упадок поместье Суходол, принадлежащем обедневшему дворянскому роду Хрущевых. Хозяин Суходола Петр Кириллович медленно сходит с ума, а его дочь Тоня не покидает пределы усадьбы. Разнообразие в жизнь обитателей Суходола вносит возвращение в родительский дом брата Тони Петра, в которого юная Наталья безнадежно влюблена.
Фильм снят по одноименной повести нобелевского лауреата по литературе, писателя Ивана Бунина. Это история Натальи, молодой и наивной девушки-крестьянки служащей в обедневшей дворянской семье в их деревенском поместье. Наталья не знает другой жизни, ее голова полна суеверий и страхов, но ее душа — душа героини. Через перипетии ее жизни: любовь, преданность хозяевам, мистический опыт, изгнание, предательство, веру, мы наблюдаем и то, как роковым образом складывается судьба семьи Хрущевых, в которой Наталья служит.
|15 марта 2012
|Россия
|Парадиз
|16+
|15 марта 2012
|Беларусь
|15 марта 2012
|Казахстан
|15 марта 2012
|Украина