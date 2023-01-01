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Кэндимэн 2: Прощание с плотью Кэндимэн 2: Прощание с плотью
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Candyman: Farewell to the Flesh

Кэндимэн 2: Прощание с плотью, 1995

1995 / США
5.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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О фильме

Новый Орлеан. Произнеси пять раз его имя, и он появится. Железный крюк вместо руки да пчелы, летающие вокруг него. Когда — то, сразу после окончания гражданской войны в США, чернокожий раб Дэниел Робитайл пострадал за свою любовь к белой девушке Кэролайн. Отец возлюбленной вместе с другими богатыми землевладельцами отрезали кисть руки раба, обмазали тело медом и оставили того умирать в чистом поле под палящим солнцем и роящими над ним злыми пчелами. Смерть была медленной и мучительной. Именно отсюда пошло его прозвище — Кэндимен. В наше время девушка Энни, прямой потомок Кэролайн, неосторожно произносит магическое заклинание, и Кэндимен появляется. Вместе с ним появляются и многочисленные трупы…

5.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 1995
Возраст 16+
Режиссер
Билл Кондон
Билл Кондон
В ролях
Тони Тодд
Тони Тодд
Келли Роуэн
Келли Роуэн
Кэролин Барклай
Майкл Бержерон
Брианна Бланчард
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Кэндимэн 2: Прощание с плотью 2 постера
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Кэндимэн 2: Прощание с плотью
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Кадры из фильма Все кадры
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