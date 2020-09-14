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Бернард Роуз
Бернард Роуз
Bernard Rose
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Бернард Роуз
Bernard Rose
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Дата рождения
4 августа 1960
Возраст
61 год
Знак зодиака
Лев
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Бернард Роуз
Родился 4 августа 1960 года. Лондон, Великобритания.
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Фильмография Бернард Роуз
Франкенштейн
триллер
2016, США / Германия
5.0
Паганини: Скрипач Дьявола
мюзикл, драма, биография
2013, Германия / Италия
6.0
Секс-пленка
ужасы
2012, США
3.0
Два Джека
драма, комедия
2012, США
4.0
Мистер Ганджубас
комедия, драма
2010, Великобритания
6.0
Крейцерова соната
драма
2008, США
5.0
Анна Каренина
драма, мелодрама
1997, США
5.0
Кэндимэн
ужасы, триллер, драма
1992, США / Великобритания
6.0
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