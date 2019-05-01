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Время монстров Время монстров
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The Head Hunter Время монстров 2018 / США
5.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Отзывы о фильме «Время монстров»

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Наша рецензия

Брутальный мужчина в полном обмундировании (тяжеленные средневековые доспехи) с маниакальным стремлением раз за разом выходит на охоту. По заказу короля, которого нам не покажут, он истребляет чудовищ. Головы монстров пополняют его внушительную коллекцию, на стене маленькой избушки развешаны отвратительные и пугающие экспонаты. Сам он варит какое-то адское месиво густого чёрного цвета, которое изумительно заживляет раны после очередной мясной заварушки. Эти самые столкновения с мерзкими…

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Леха 1 мая 2019, 14:16
Бюджет фильма 30 тысяч долларов. Эпического экшна здесь нет. Предупреждаю просто. Фильм пока не смотрел.
1 мая 2019, 14:16 Ответить
rafik.ivanov.85 4 мая 2019, 21:30
Смотрел дома так в промотке , не кому не советую )) такая шляпа что спать ))
4 мая 2019, 21:30 Ответить
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