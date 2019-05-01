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Брутальный мужчина в полном обмундировании (тяжеленные средневековые доспехи) с маниакальным стремлением раз за разом выходит на охоту. По заказу короля, которого нам не покажут, он истребляет чудовищ. Головы монстров пополняют его внушительную коллекцию, на стене маленькой избушки развешаны отвратительные и пугающие экспонаты. Сам он варит какое-то адское месиво густого чёрного цвета, которое изумительно заживляет раны после очередной мясной заварушки. Эти самые столкновения с мерзкими…