«Время монстров»: Рецензия Киноафиши

Брутальный мужчина в полном обмундировании (тяжеленные средневековые доспехи) с маниакальным стремлением раз за разом выходит на охоту. По заказу короля, которого нам не покажут, он истребляет чудовищ. Головы монстров пополняют его внушительную коллекцию, на стене маленькой избушки развешаны отвратительные и пугающие экспонаты. Сам он варит какое-то адское месиво густого чёрного цвета, которое изумительно заживляет раны после очередной мясной заварушки.

Эти самые столкновения с мерзкими тварями зрителю тоже не покажут. Одна только рутина — безымянный убийца выходит за порог, седлает лошадь и возвращается, сделав свое грязное дело. Когда-то давно его дочь убило сатанинское отродье, а теперь у него наконец появится шанс отомстить.

«Время монстров»

Сюжет для эпического фэнтези с большим бюджетом? Нет, завязка меланхоличного и маскулинного хоррора, который снят за три копейки и кутается в просторные одежды восточноевропейской сказки. В общем-то, это почти «Ведьмак» Анджея Сапковского, только лишённый простора, чёрного юмора и сексуального измерения. «Время монстров» знакомит нас всего с двумя персонажами — мужчина, который молча делает свою работу, и его погибшая дочь, являющаяся во флешбэках.

Кажется, что никакого мира за пределами избушки и не существует. Один только однообразно голый лес, могила девочки да пыльные деревянные поверхности маленького домика. Снимались местные красоты где-то на границе Португалии и Испании. Никакой немотивированной речи — есть один действующий герой, который большую часть времени молчит. Зачем нужно разговаривать, если вокруг никого нет?

Разумеется, «Время монстров» не состоялось бы без выдающегося актерского перфоманса. Сдержанный в проявлении эмоций Кристофер Рай без лишних сантиментов рисует образ отчаявшегося и травмированного смертью дочери человека, который живёт лишь ради мести. Удивительным образом он похож на комика Билла Хейдера, если бы тот внезапно отрастил густую бороду и длинные волосы.

«Время монстров»

При этом «Время монстров» на шутливый лад никак не располагает. Ближе к финалу его и вовсе перекашивает в очень мрачный и напряжённый хоррор с ошарашивающей концовкой. Этот фильм кажется диковинным гостем в российском прокате. Он не тянет на фэнтезийный блокбастер, напичканный спецэффектами, равно как и на усреднённый ужастик в духе проектов Джеймса Вана. Это, скорее, медитативная фестивальная драма – бессловесная, принципиально медленная по темпу и чарующая своим вниманием к деталям.

«Время монстров» показывали на жанровом смотре в Ситжесе, где он приятно удивил критиков и зрителей. Ещё более неожиданной кажется фигура режиссёра этого фильма. Джордан Дауни известен хоррор-гикам как автор дилогии «День убиения». Это чрезмерный, фонтанирующий непристойностями отборный трэш про дух Индюшки, которая мстит американцам за грехи первых переселенцев.

Меньше всего ждёшь от этого человека чего-то серьёзного, но «Время монстров» проявляет себя как действительно неординарный образец тёмного кино, существующего на границах большого жанрового спектра. Дауни уверяет, что вдохновлялся старыми фильмами («Битва за огонь», «13-й воин»), которые были сделаны без компьютерных спецэффектов. Сам он когда-то был учеником великого Уэса Крэйвена, маэстро уже ушедшей хоррор-эпохи.

Именно отсюда эта специфическая, почти фетишистская любовь к баночкам-скляночкам в хижине главного героя. Вкупе с саундтреком, который ориентируется на «Солярис» Тарковского, это создает атмосферу безрадостного и правдоподобного мира. Жить в нем совершенно не хочется, но сюда так и тянет вернуться — тем более, что «Время монстров» кажется лишь одной главой огромной мрачной саги. Будет здорово, если когда-нибудь у нас появится возможность прочитать остальные.

Марат Шабаев