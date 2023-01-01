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Достать ножи
Достать ножи, 2019: актеры и роли
Knives Out
Достать ножи
2019 / США
Трейлер
8.5
Оцените
169
голосов
Рейтинг IMDb: 7.9
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Достать ножи, 2019: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Райан Джонсон
Rian Johnson
В ролях
Дэниел Крэйг
Daniel Craig
Лакит Стэнфилд
LaKeith Stanfield
Джейми Ли Кертис
Jamie Lee Curtis
Крис Эванс
Chris Evans
Ана де Армас
Ana de Armas
Майкл Шеннон
Michael Shannon
Дон Джонсон
Don Johnson
Кристофер Пламмер
Christopher Plummer
Лакит Стэнфилд
LaKeith Stanfield
Кэтрин Лэнгфорд
Katherine Langford
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