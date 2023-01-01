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Достать ножи Достать ножи
Киноафиша Фильмы Достать ножи Достать ножи, 2019: актеры и роли
Knives Out Достать ножи 2019 / США
8.5 Оцените
169 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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Достать ножи, 2019: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Райан Джонсон Райан Джонсон Rian Johnson
В ролях
Дэниел Крэйг Дэниел Крэйг Daniel Craig Лакит Стэнфилд Лакит Стэнфилд LaKeith Stanfield Джейми Ли Кертис Джейми Ли Кертис Jamie Lee Curtis Крис Эванс Крис Эванс Chris Evans Ана де Армас Ана де Армас Ana de Armas Майкл Шеннон Майкл Шеннон Michael Shannon Дон Джонсон Дон Джонсон Don Johnson Кристофер Пламмер Кристофер Пламмер Christopher Plummer Лакит Стэнфилд Лакит Стэнфилд LaKeith Stanfield Кэтрин Лэнгфорд Кэтрин Лэнгфорд Katherine Langford
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