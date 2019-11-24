Наша рецензия

Когда успешного автора детективных историй, миллионера и главу семьи Харлана Тромби находят мертвым в его спальне, за расследование неожиданно берется не только полиция, но и знаменитый детектив Бенуа Блан. Он намерен докопаться до истины в этом преступлении, выставленном как суицид. Подозревается каждый член семьи, и каждый из них виртуозно лжет. Ножи достают Кристофер Пламмер в роли главы семейства и по совместительству жертвы, его такие разные дети: успешная папина дочка Линда (Джейми Ли…