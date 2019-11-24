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Достать ножи Достать ножи
Киноафиша Фильмы Достать ножи Отзывы о фильме «Достать ножи»
Knives Out Достать ножи 2019 / США
8.5 Оцените
170 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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Отзывы о фильме «Достать ножи»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Когда успешного автора детективных историй, миллионера и главу семьи Харлана Тромби находят мертвым в его спальне, за расследование неожиданно берется не только полиция, но и знаменитый детектив Бенуа Блан. Он намерен докопаться до истины в этом преступлении, выставленном как суицид. Подозревается каждый член семьи, и каждый из них виртуозно лжет. Ножи достают Кристофер Пламмер в роли главы семейства и по совместительству жертвы, его такие разные дети: успешная папина дочка Линда (Джейми Ли…

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mb2022 24 ноября 2019, 10:41
Хороший фильм
24 ноября 2019, 10:41 Ответить
Роман Чернов 24 ноября 2019, 13:16
Оценка
Отличная комедия. Финал просто блеск.
24 ноября 2019, 13:16 Ответить
Ольга Кораблева 26 ноября 2019, 19:49
Классный фильм с замечательной концовкой
26 ноября 2019, 19:49 Ответить
gataylen 30 ноября 2019, 12:36
Оценка
Фильм -бомба. Заставляет напрячь мозг, чтобы держать все детали сюжета и попытаться разгадать, чем все закончится. Но, если честно, у меня не получилось. Однозначно рекомендую сходить.
30 ноября 2019, 12:36 Ответить
Pavel.Rashchupkin 30 ноября 2019, 23:14
Оценка
Отличный фильм,прекрасный актерскии состав,качественный юмор.Могут снимать когда захотят.Главное,что нет геев,лесбиянок,трансвеститов и всякой несуразности.В зале было много зрителей.Всем понравилось,Дениел Крейг отлично сыграл детектива.Сходите и отдохните от житейских проблем!
30 ноября 2019, 23:14 Ответить
Nadezhda Kuzmina 1 декабря 2019, 16:30
Оценка
Было скучно. Но все же интересно узнать чем дело кончится. Заинтриговали хорошо. Но дома я бы не смогла заставить себя это досмотреть до конца.
1 декабря 2019, 16:30 Ответить
pra02061993 1 декабря 2019, 20:07
Оценка
Сильный фильм. Предсказуемо для меня, но игра актёров и постановка это полный класс! 10 из 10. Хотелось смотреть ещё и ещё, чтоб не заканчивался...
1 декабря 2019, 20:07 Ответить
rafik.ivanov.85 3 декабря 2019, 20:49
Оценка
Отличное кино 👍🏽
3 декабря 2019, 20:49 Ответить
Наталия Петряшова 5 декабря 2019, 00:13
Оценка
Очень классный фильм... На одном дыхании 2 часа пролетели.... Есть желание пересмотреть еще😉👍
5 декабря 2019, 00:13 Ответить
alfiya7163 6 декабря 2019, 10:58
Оценка
Шикарный фильм.
Рекомендую посмотреть однозначно!
Первую четверть фильма перетерпеть, когда идет знакомство со всеми, а дальше на одном дыхании. Не пожалеете, СУПЕР!!!
6 декабря 2019, 10:58 Ответить
Mikhail Kokin 6 декабря 2019, 14:03
Оценка
Классный детективчик!
6 декабря 2019, 14:03 Ответить
poshehonec 7 декабря 2019, 07:25
Оценка
Не скажу, что это, прям, комедия, но вполне себе качественный иронический детектив. Сюжет не банален, но и, категорически, свежим его не назовёшь)
Для меня - точно на один раз.
7 декабря 2019, 07:25 Ответить
Ольга Нелепенко 8 декабря 2019, 20:01
Оценка
Отличный фильм , отличный актерский состав! Всем советую
8 декабря 2019, 20:01 Ответить
chembella 10 декабря 2019, 09:29
Оценка
Очень интересный фильм. Хотя ответ знаешь в первой половине фильма. Зрелищно, неспешный процесс детектива который затягивает тебя.
10 декабря 2019, 09:29 Ответить
М. А. Р. 10 декабря 2019, 14:04
Оценка
Отличный фильм ! С участием Крис Эванс
10 декабря 2019, 14:04 Ответить
valtoliver 17 декабря 2019, 00:33
Оценка
Захватывающий детектив, да еще и с толковыми мессаджами. Давно не получала такого удовольствия от фильма.
17 декабря 2019, 00:33 Ответить
Леха 29 января 2020, 03:23
Оценка
Постановка хорошая, актеры норм, сценарий на поверхности вроде тоже норм, но если подумать, то дырявый в той части, где замут с ампулами лекарств и всякий фантастический бред вроде стирания vhs кассеты подручными средствами. В целом, неплохо, но без огонька.
29 января 2020, 03:23 Ответить
Андрей 7 марта 2020, 23:58
Оценка
с самого начала понял, что это типа, Восточного Экспресса или ему подобного! не люблю такой жанр(на вкус и цвет фломастеры...) - толпа героев, все врут, правда на поверхности ;))
актёры классные, картинка качественная, бабушка самая клёвая - роль раскрыта максимально ;))
6 баллов из 10ти!
7 марта 2020, 23:58 Ответить
kudyakova63 10 марта 2020, 23:32
Игра актеров на должном уровне, очень атмосферно. Снято шикарно. Но сам детектив очень-очень прост, не закручен сюжет. Все предсказуемо. В конце фильма полное разочарование. Ностальгирую по Агате Кристи.
10 марта 2020, 23:32 Ответить
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