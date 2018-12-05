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Киноафиша Рецензии «Мне по кайфу»: Рецензия Киноафиши

«Мне по кайфу»: Рецензия Киноафиши

5 декабря 2018 00:00
«Мне по кайфу»: Рецензия Киноафиши
Аферист в белых тапочках

Жить нужно в кайф! То есть так, чтобы грудастые мисс Франция дрались насмерть за возможность поплескаться в твоем бассейне, расположенном в личном замке на Елисейских полях. Однако трудовыми мозолями на замок не заработать (не говоря уж про мисс), поэтому Жак еще в детстве понял, что карьера ударника производства его не прельщает. А вот карьера мошенника – очень даже! Правда, мошенник из него вышел так себе, следовательно, пришлось переквалифицироваться в бизнесмены. У него появилась идея – заняться пластической хирургией для бедных. Ведь в чем причина нищеты? – В том, что все нищие некрасивы, поэтому фортуна в их сторону и не смотрит. Но если исправить бомжихе форму ушей, она завтра же займет пост президента. Другими словами, Жак набрел на золотоносную жилу…

Кадр из фильма «Мне по кайфу»
Кадр из фильма «Мне по кайфу»

Основной козырь и главная приманка новой французской комедии «Мне по кайфу» (в оригинале «I feel good») – это, конечно же, Жан Дюжарден, один из самых востребованных французских актеров. На всякий пожарный напомним, что мировая слава свалилась на него после роли в фильме «Артист», за которую он получил «Оскара». Кстати, это пока единственный случай в истории премии, когда статуэтку увез с церемонии актер-француз, хотя помимо Дюжердена это удалось еще четырем француженкам. Поэтому продюсеров «I feel good», сделавших ставку на Жана и снявших для него фильм-бенефис, понять легко. Со всем остальным – сложнее.

Кадр из фильма «Мне по кайфу»
Кадр из фильма «Мне по кайфу»

Как часто бывает, самая уязвимая часть этого проекта – его сценарий. «I feel good» ведет себя как болтливый француз, которому приспичило потрепать языком обо всем и сразу: тут и разговоры о социализме, и пародия на мотивирующие лозунги, и ирония над простаками, живущими своей микроскопической жизнью. Впрочем, на иронию фильм вообще очень щедр. Авторы смеются над каждым, кто подвернулся им под руку. Им смешон Жак – прохиндей-неудачник, возомнивший себя бизнесменом. Смешна его сестра, единственная мечта которой – перестать покупать товары по акциям. Смешны и их соседи, например, великовозрастный чудак Ману, телосложением напоминающий Обеликса и решивший в свои шестьдесят с небольшим стать новым Рональдо.

Кадр из фильма «Мне по кайфу»
Кадр из фильма «Мне по кайфу»

Таким образом, сценаристы посмеиваются над персонажами в обоих случаях: и когда те с упрямством коряги цепляются за родное болото, и когда рвутся в небо, забыв о коварстве земного притяжения. Ирония эта время от времени обрастает элементами абсурда: к примеру, Моник хранит прах родителей в дверцах автомобиля и тащит своего пятидесятилетнего брата к педиатру. Да, Моник подзадержалась в детстве и хватается за вчерашний день, как бы говорят нам авторы, утрируя происходящее до предела. Кстати, именно из-за этой карикатурности большинство героев выглядят форменными идиотами, поэтому сочувствовать им получается не всегда. Что, конечно же, минус.

Кадр из фильма «Мне по кайфу»
Кадр из фильма «Мне по кайфу»

Еще одна странность фильма – малообъяснимые музыкальные вставки, которые, вроде как, должны поднимать настроение, а, на самом деле, просто напускают эстетического тумана. Есть претензии и к композиции: многие факты появляются настолько внезапно, что начинает казаться, что ты проморгал четверть фильма. Другая «загадка» – появление темы социализма во всей этой истории. Единственное объяснение, которое, впрочем, никак не вербализируется авторами, состоит в том, что мечты о «всеобщем благе» здесь явление того же порядка, что и мечты Жака о благе лишь для себя. И то, и другое – просто болезнь роста, детские мечты – и не более. Как бы то ни было, в финале нас ждет вечная, как мир, истина: даже если ты самый великовозрастный детина на свете, рано или поздно придется вырастать. Поэтому перестань уже подмигивать журавлю в небе и накорми, наконец, синицу, которая стучится в твое окно.

Вера Алёнушкина

В российском прокате с 6-го декабря

Расписание и покупка билетов на фильм «Мне по кайфу»

Алёнушкина Вера
Алёнушкина Вера
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