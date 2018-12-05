«Мне по кайфу»: Рецензия Киноафиши

Аферист в белых тапочках

Жить нужно в кайф! То есть так, чтобы грудастые мисс Франция дрались насмерть за возможность поплескаться в твоем бассейне, расположенном в личном замке на Елисейских полях. Однако трудовыми мозолями на замок не заработать (не говоря уж про мисс), поэтому Жак еще в детстве понял, что карьера ударника производства его не прельщает. А вот карьера мошенника – очень даже! Правда, мошенник из него вышел так себе, следовательно, пришлось переквалифицироваться в бизнесмены. У него появилась идея – заняться пластической хирургией для бедных. Ведь в чем причина нищеты? – В том, что все нищие некрасивы, поэтому фортуна в их сторону и не смотрит. Но если исправить бомжихе форму ушей, она завтра же займет пост президента. Другими словами, Жак набрел на золотоносную жилу…

Кадр из фильма «Мне по кайфу»

Основной козырь и главная приманка новой французской комедии «Мне по кайфу» (в оригинале «I feel good») – это, конечно же, Жан Дюжарден, один из самых востребованных французских актеров. На всякий пожарный напомним, что мировая слава свалилась на него после роли в фильме «Артист», за которую он получил «Оскара». Кстати, это пока единственный случай в истории премии, когда статуэтку увез с церемонии актер-француз, хотя помимо Дюжердена это удалось еще четырем француженкам. Поэтому продюсеров «I feel good», сделавших ставку на Жана и снявших для него фильм-бенефис, понять легко. Со всем остальным – сложнее.

Кадр из фильма «Мне по кайфу»

Как часто бывает, самая уязвимая часть этого проекта – его сценарий. «I feel good» ведет себя как болтливый француз, которому приспичило потрепать языком обо всем и сразу: тут и разговоры о социализме, и пародия на мотивирующие лозунги, и ирония над простаками, живущими своей микроскопической жизнью. Впрочем, на иронию фильм вообще очень щедр. Авторы смеются над каждым, кто подвернулся им под руку. Им смешон Жак – прохиндей-неудачник, возомнивший себя бизнесменом. Смешна его сестра, единственная мечта которой – перестать покупать товары по акциям. Смешны и их соседи, например, великовозрастный чудак Ману, телосложением напоминающий Обеликса и решивший в свои шестьдесят с небольшим стать новым Рональдо.

Кадр из фильма «Мне по кайфу»

Таким образом, сценаристы посмеиваются над персонажами в обоих случаях: и когда те с упрямством коряги цепляются за родное болото, и когда рвутся в небо, забыв о коварстве земного притяжения. Ирония эта время от времени обрастает элементами абсурда: к примеру, Моник хранит прах родителей в дверцах автомобиля и тащит своего пятидесятилетнего брата к педиатру. Да, Моник подзадержалась в детстве и хватается за вчерашний день, как бы говорят нам авторы, утрируя происходящее до предела. Кстати, именно из-за этой карикатурности большинство героев выглядят форменными идиотами, поэтому сочувствовать им получается не всегда. Что, конечно же, минус.

Кадр из фильма «Мне по кайфу»

Еще одна странность фильма – малообъяснимые музыкальные вставки, которые, вроде как, должны поднимать настроение, а, на самом деле, просто напускают эстетического тумана. Есть претензии и к композиции: многие факты появляются настолько внезапно, что начинает казаться, что ты проморгал четверть фильма. Другая «загадка» – появление темы социализма во всей этой истории. Единственное объяснение, которое, впрочем, никак не вербализируется авторами, состоит в том, что мечты о «всеобщем благе» здесь явление того же порядка, что и мечты Жака о благе лишь для себя. И то, и другое – просто болезнь роста, детские мечты – и не более. Как бы то ни было, в финале нас ждет вечная, как мир, истина: даже если ты самый великовозрастный детина на свете, рано или поздно придется вырастать. Поэтому перестань уже подмигивать журавлю в небе и накорми, наконец, синицу, которая стучится в твое окно.

Вера Алёнушкина

В российском прокате с 6-го декабря

Расписание и покупка билетов на фильм «Мне по кайфу»