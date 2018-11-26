«Я — миллиардер»: Рецензия Киноафиши

Психология бедности

В классической притчевой традиции есть такой сюжет - король выходит в народ. Прикидывается простым горожанином, любопытным путешественником или даже назойливым нищим, и постигает истину о своём народе и себе. В этот сюжет могут вплетаться второстепенные линии, как дружба, любовь, можно исправить семейные проблемы, рабочие и, как следствие, финансовые. Но главное остается главным - разобраться в себе. В этом плане «Я — миллиардер» Даниэле Лукетти не сказать чтобы состоялся. Но этой то ли трагикомедии, то ли драмеди удалось в понятной и не отвратительной форме продемонстрировать психологию бедности в действии. А это автоматически делает картину наполненной и рекомендуемой к просмотру.

Кадр из фильма «Я — миллиардер»

Состоявшийся миллиардер Нума Темпеста по решению суда за уклонение от уплаты налогов должен либо сесть в тюрьму, либо год провести на общественно-полезных работах. Выбор пал на второй вариант. Приют для бездомных с инициативной и бескомпромиссной Анжелой во главе оказывается для предприимчивого Нумы такой же бизнес-площадкой, как и всё вокруг. Он действительно умеет превращать в деньги даже воздух. Что с видом горделивого фокусника демонстрирует своим новым друзьям. Вопрос только в том, насколько долговечна эта дружба.

кадр из фильма «Я — миллиардер»

Создатели ленты говорят, что пытались показать зрителям феномен «берлусконизма»: когда бедные готовы за глаза хаять миллиардеров и обвинять их в безделии, но как только им самим подворачивается возможность заработать «лёгких» денег, их моральные принципы прячутся поглубже в карман. Как ни крути, красивой жизни хочется всем. Но даже если не знать этой задумки, именно она считывается первой при просмотре. Значит, Даниэле Лукетти можно поздравить с тем, что его слова не расходятся с делом. И одна из лучших цитат картины - прямое тому подтверждение: «Вы и правда стали вести себя как сукины дети. В каком-то смысле я вас теперь могу назвать коллеги», - говорит Нума своим нищим, провожая их с роскошной вечеринке в своём отеле.

кадр из фильма «Я — миллиардер»

Другой вопрос, какими постановщик показал своих героев. Очевидно, что Лукетти едва ли бывал в приютах для бездомных и давно не мучился вопросами безработицы. Его симпатии на стороне персонажа Марко Джаллини. Это, безусловно, эгоцентрист и делец, но он пользуется всеми, что называется, с человеческим лицом. Поддержка режиссёра бросается в глаза и по тому, как он снимает исполнителя главной роли, и по тому, сколько выделяет экранного времени, и по тому, какие жанровые задачи ставит Джаллини и его ментальному противнику в исполнении Элио Джермано. Первый в этой истории выступает обаятельным и ироничным трагиком. Второй - в откровенной комедийной позиции, принятой в итальянской комедии. Проще говоря, много и вычурно кривляется. Уравновешивает этот дуэт Пьеро и Арлекина опять же традиционный персонаж - ребёнок. Символ подрастающего поколения, ещё не успевшего накопить злобу на весь окружающий мир и способного увидеть в шёлковой пижаме двигатель собственного прогресса.

кадр из фильма «Я — миллиардер»

Скроенный по классическому и предсказуемому лекалу фильм, что удивительно, не раздражает. Он смотрится как знакомая сказка, которую нет-нет, да ещё раз захочется вспомнить. Но при этом нельзя умолчать о злободневности фильма, которая, если экономический кризис в Европе закончится, станет историей. Как бы Лукетти не хотел через своего главного героя вложить в головы зрителей простую мысль «встань и работай», сделать это в сегодняшней Италии довольно-таки непросто. Каждый персонаж в «Я — миллиардер» — транслятор отдельно взятой маленькой проблемы, которые в куче складываются в довольно грустную картину, какими бы сочными красками ни наполнял свой фильм постановщик. Поэтому, если вы в выходные собираетесь на итальянскую комедию, будьте готовы к тому, что именно эта комедия не такая уж смешная. Что отнюдь не делает «Я — миллиардер» плохим кино.

Вероника Скурихина

В российском прокате с 22 ноября 2018 г

Расписание и покупка билетов на фильм «Я — миллиардер»