Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Марко Джаллини

Марко Джаллини

Marco Giallini
Марко Джаллини
Марко Джаллини Marco Giallini
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
4 апреля 1963
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер
Биография Марко Джаллини

Родился 4 апреля 1963 года. Рим, Италия.

Фильмография Марко Джаллини
Разыскивается Санта
Разыскивается Санта
комедия 2021, Италия
7.0
Папаши
Папаши
комедия 2020, Италия
5.0
Гости на вилле
Гости на вилле
драма, триллер 2020, Италия
6.0
Однажды в Риме
Однажды в Риме
фэнтези, комедия, криминал 2019, Италия
5.0
Прости нам долги наши
Прости нам долги наши
драма 2018, Италия / Швейцария / Албания / Польша
6.0
Я — миллиардер
Я — миллиардер
драма 2018, Италия
5.0
Место встречи
Место встречи
комедия, драма 2017, Италия
7.0
Счастье быть одной
Счастье быть одной
комедия 2016, Италия
6.0
Все фильмы
Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
Киноцентр «Чайка» покажет итальянскую комедию «Счастье быть одной» С 9 по 19 марта в программе киноцентра «Чайка» – комедийная мелодрама итальянского режиссёра Лауры Моранте «Счастье быть одной». Показы пройдут в формате проекта
Написать
3 марта 2017 02:19
В «Родине» пройдет предпремьерный показ итальянской комедии «Кто эти люди?» 1 февраля, за неделю до российской премьеры, в киноцентре «Родина» покажут безумную авантюрную комедию «Кто эти люди?». Начало в 18.30. На показе, организованном компанией
Написать
26 января 2017 13:26
Все новости
Related video
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Приложение киноафиши