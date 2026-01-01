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Марко Джаллини
Marco Giallini
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Марко Джаллини
Марко Джаллини
Marco Giallini
Дата рождения
4 апреля 1963
Возраст
63 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Герой триллеров
Биография Марко Джаллини
Родился 4 апреля 1963 года. Рим, Италия.
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7.8
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2018, Италия
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