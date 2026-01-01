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Марко Джаллини
Марко Джаллини Marco Giallini
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Марко Джаллини

Marco Giallini

Дата рождения
4 апреля 1963
Возраст
63 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Герой триллеров

Биография Марко Джаллини

Родился 4 апреля 1963 года. Рим, Италия.

Популярные фильмы

Рокко Скьявоне 7.8
Рокко Скьявоне (2016)
Идеальные незнакомцы 7.7
Идеальные незнакомцы (2016)
Безумное свидание 7.3
Безумное свидание (2025)

Фильмография Марко Джаллини

Общественные беспорядки 6.5
Общественные беспорядки
драма, криминал, триллер 2025, Италия
Безумное свидание 7.3
Безумное свидание Follemente
комедия 2025, Италия
Смотреть трейлер
Поездка в Милан 5.3
Поездка в Милан La mia ombra è tua
драма 2022, Италия
Смотреть трейлер
Разыскивается Санта 6.8
Разыскивается Санта Io sono Babbo Natale
комедия 2021, Италия
Смотреть трейлер Рецензия
Гости на вилле 6
Гости на вилле Villetta con ospiti / Guests in the Villa
драма, триллер 2020, Италия
Смотреть трейлер Рецензия
Папаши 5.5
Папаши È per il tuo bene
комедия 2020, Италия
Смотреть трейлер Рецензия
Однажды в Риме 5.8
Однажды в Риме Non ci resta che il crimine
фэнтези, комедия, криминал 2019, Италия
Я — миллиардер 5.8
Я — миллиардер Io sono Tempesta
драма 2018, Италия
Смотреть трейлер Рецензия
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Новости о Марко Джаллини
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