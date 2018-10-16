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Лукас Лукас
Киноафиша Фильмы Лукас Отзывы о фильме «Лукас»
The Bouncer / Lukas Лукас 2018 / Франция
6.6 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 5.9
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Отзывы о фильме «Лукас»

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Главный герой, в котором зрители без труда угадывают Жан-Клода Ван Дамма, работает вышибалой в ночном клубе – хмурой фигурой он возвышается над танцполом, а стробоскопические синие лучи освещают его уставшее, но внимательное лицо. Обычно его обязанности пустячны – вывести перепивших или скандалящих людей. При свете дня Лукас – одинокий отец, воспитывающий восьмилетнюю дочь: та ходит в школу, за которую герой никогда не платит вовремя, и увлекается рисованием. Несчастный…

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Олег Чижик 16 октября 2018, 22:40
Оценка
Ходил на пресс-показ фильма. В кино шёл ничего особенного не ожидая. Думал в лучшем случае будет среднего уровня боевик. Оказалось что фильм не очень то и боевик. Сцен драк и перестрелок немного и от голивудской зрелищности они ушли ближе к реализму, герой не бывший спецназовец/разведчик/зеленый берет (нужное подчеркнуть) но и не простой парень который вдруг начал драться и стрелять как профи. Фильм держит засчет сюжета и пары неодиданых поворотов, героям веришь, картина не без минусов и грехов, но любителям криминальной драмы должна прийтись по вкусу. Но если вы хотите нон-стоп экшена, этот фильм не для вас.
16 октября 2018, 22:40 Ответить
Олег Чижик 16 октября 2018, 22:40
Оценка
Ходил на пресс-показ фильма. В кино шёл ничего особенного не ожидая. Думал в лучшем случае будет среднего уровня боевик. Оказалось что фильм не очень то и боевик. Сцен драк и перестрелок немного и от голивудской зрелищности они ушли ближе к реализму, герой не бывший спецназовец/разведчик/зеленый берет (нужное подчеркнуть) но и не простой парень который вдруг начал драться и стрелять как профи. Фильм держит засчет сюжета и пары неодиданых поворотов, героям веришь, картина не без минусов и грехов, но любителям криминальной драмы должна прийтись по вкусу. Но если вы хотите нон-стоп экшена, этот фильм не для вас.
16 октября 2018, 22:40 Ответить
Марья Соломатова 17 октября 2018, 00:07
Оценка
Лукас (Жан-Клон Ван Дамм) - качок с лицом Познера, который оказался меж двух огней - бандитами и интерполовцами. Оба огонька с его помощью преследуют свои интересы, угрожая что-то сделать с его дочерью. Впрочем, переживать за девчушку зрителю ни разу не пришлось. Похитили ее лишь раз, да и то ради того, чтоб она порисовала в блокнотике, сидя в уютном люксе с олл-инклюзив.
На жанр боевика фильм не тянет. Так, одна погоня, полдраки, полторы перестрелки. Первые минут 20 проглядывала заявка на интригу: 60-летний Лукас один воспитывает 8-летнюю дочь, никто ничего о нем не знает, но зрителю тонко намекают, что у него большое и славное прошлое. Зритель в эти 20 минут начинает воображать, что Лукас был шпионом, агентом под прикрытием или хотя бы участником программы защиты свидетелей, но еще через час узнает, что у него, зрителя, фантазия куда богаче, чем у сценариста.
В общем, ни с интригой, ни с экшеном не задалось. Больше всего за время показа зрители оживились, когда герой, истекающий кровью, набрал номер дочери, а у девушки в зале зазвонил телефон.
Зато ценных выводов - две клетчатые сумки. Во-первых, теперь матери могут смело говорить не желающим учиться детям, что они станут вышибалами (что далеко не так романтично, как профессия дворника, да и служебное жилье не дают). Фильм заставил задуматься о том, как важно в молодости получить хорошую профессию, чтобы в старости было чем оплачивать образование отпрысков без участия в сомнительных проектах типа похищения мафиози или печати фальшивых купюр. Во-вторых, оказалось, что вышибала в стрип-клубе - это работа, за которую нужно драться. В прямом смысле слова: кто других соискателей перебил, тот и получил заветную должность. В-третьих, берет гордость за отечественный кинематограф. Сериал "След", например, где и экшена достаточно, и сюжеты закрученные, и актеры красивые.
Впрочем, тут уж у каждого свои инсайты.
- Везде коррупция, - вставая с кресла, со смесью возмущения и удовлетворения сказала моя соседка справа.
Видимо, ее успокоило сознание стабильности бытия, когда она увидела, что в Бельгии встречаются нечистые на руку работники интерпола, перестрелявшие банду фальшивомонетчиков, чтобы с криком "Ура! Мы богаты!" присвоить себе кипы свеженапечатанных поддельных купюр.
Впрочем, любой объект искусства ценен даже не сам по себе, его значение - в переживаниях и раздумьях аудитории. У меня пару открытых вопросов фильм все же оставил:
1. Как на престарелого немногословного телохранителя могла запасть дочь его объекта охраны, еще находящаяся в детородном возрасте?
2. Есть ли в Бельгии хоть один бельгиец?
17 октября 2018, 00:07 Ответить
Юлия 17 октября 2018, 10:15
Оценка
Спасибо киноафише за возможность посетить пресс-показ этого фильма.
В целом фильм неплохой, поначалу мне казалось, что сюжет будет линейным и заранее предугадывавемым, что, как говорится, всех спасут и happy-end... Но.. Лично для меня в сюжете фильма было несколько неожиданных поворотов (не хочу спойлерить). И концовка, этот последний кадр машины... Когда ты все-таки еще надеешься на благоприятный исход.
В общем фильм нескучный, все коротко и ясно, без затягивания каких-то сцен и соплей, в нем нет супер экшена, посмотреть один раз можно.
17 октября 2018, 10:15 Ответить
Анастасия 17 октября 2018, 10:58
Оценка
Фильм держал в напряжении уже с первых минут просмотра. Нужно отметить, что Жан Клод Ван Дамм играл в непривычном для себя амплуа. Отойти от шаблона, которым наградили фильмы его молодости, сложно. Конечно, я не увидела всплеска чувств и эмоций в данной картине, но это и не ожидалось. Актер показал тяжелую жизнь одинокого отца, потерявшего всё что было ему дорого, кроме дочери. Лукас не выражал никаких чувств и эмоций - это хладнокровный боец, который просто делает то, что умеет лучше всего.
В целом фильм мне напомнил боевики 90-х годов, хотя некоторое отступление от классики жанра было. Можно оценить его на 6 из 10.
17 октября 2018, 10:58 Ответить
SKY 17 октября 2018, 11:35
Оценка
Пресс показ ок, Лукас на 3 балла.
Первый в мире артхаос с Ванн Дамом)
5/10 - зачем снимать такое унылое кино?
17 октября 2018, 11:35 Ответить
Екатерина Кузнецова 17 октября 2018, 13:59
Оценка
Спасибо Киноафише за приглашение на прсс-показ.

Может ли драматический боевик существовать без неуместно пафосных фраз?

Казалось бы, берешь одного Жан Клода, уводишь насыщенность кадра в минус, добавляешь человечности герою с помощью восьмилетней дочери, несколько плохих лысых парней и вот у нас есть всё, чтобы снять неплохой боевик для поклонников жанра.

На деле мы получаем что-то между «Заложницей» и «Перевозчиком», но без вменяемого сценария, с рваным монтажом (и нет, это не придает фильму шарма, это вам не Гай Ричи) и скомканной концовкой.

Сначала хотелось порадоваться, что наконец-то у нас фильм, не растянутый до двух часов посредством бессмысленных диалогов, но на 30-й минуте понимаешь, что диалогов в фильме вообще нет. Если создатели и хотели показать нам преступников, которые решают вопросы многозначительными взглядами, то им не удалось и это, мимика у них не настолько выразительная, а то что они пытались изобразить скрыто в приглушенном свете.
Часть персонажей второго плана выполняют роль бутафории, их можно было бы убрать, сюжет бы много не потерял, но, возможно, удалось бы сэкономить денег на внятные правки в сценарии.
В итоге могу сказать, что если вы не смотрели ни одного боевика, где герой с трагическим прошлым попадает в переплёт, то есть небольшая вероятность, что вы сможете не заскучать в эти полтора часа. В любом ином случае, пересмотрите «Кикбоксера».
17 октября 2018, 13:59 Ответить
Елена 17 октября 2018, 17:44
Оценка
Мало драк/погонь для боевика, уныло, серо. Подумалось, что приближено к реальности, но нет, показалось. В целом, пришли посмотреть на Ван Дамма - посмотрели. Расходимся.
17 октября 2018, 17:44 Ответить
Николай Матвеев 18 октября 2018, 00:37
Добрый вечер! Вчера с большим удовольствием посмотрел фильм "Лукас" в кинолофте "Москва". Вообще-то, боевики я не люблю смотреть, но очень мне хотелось увидеть уже зрелого Ван Дамма. Фильм мне понравился, с динамичным и захватывающим сюжетом, смотрел я его на одном дыхании. И очень переживал за главного героя, сложностями судьбы поставленного в труднейшую ситуацию – в этом жестоком мире в одиночестве растить и воспитывать свою горячо любимую 8-летнюю дочь. Особенно трогательны заключительные кадры фильма: смертельно раненый Лукас звонит дочери и, услышав её вопрос "Где ты, папа?", отвечает: "Еду к тебе, доченька". Хочется надеяться, что этот мужественный человек приедет к своей дочери, но что-то подсказывает зрителю, что это невозможно... Спасибо за фильм, за этот боевик, овеянный романтикой!
18 октября 2018, 00:37 Ответить
taisa.miranovich 18 октября 2018, 00:43
Оценка
Не читайте то, что пишут эти вечно недовольные горожане под этим заианчивым фильмом. Атмосфера мужских игр, отсутствие правил, роковое стечение обстоятельств, подставные Копы, красивые девушки и Фламанская мафия, и это только завязка.

Отличный саунд, музыку можно выделить отдельно. В рамках классического голливудского боевика с Ван Даммом ей бы не было места.

Атмосфера холодной Франции, притягательная, чужая, недоступная.
Роскошь гостиниц и притон.
Погоня на классных авто и перестрелка тоже имеют место в фильме, но как дань уважения к кино из 90х.
В фильме очень много контрастов. Лицемерие и искренность, детство и старость, нищета из-за которой готов на все чтобы выбраться и роскошь на костях врагов.
Фильм напоминает нам много простых истин, которые нам вечно некогда слушать.
18 октября 2018, 00:43 Ответить
Дмитрий 18 октября 2018, 00:57
Оценка
Фильм не для всех. Это не шаблонный боевик. Да, местами он затяннутый, возможно кому-то покажется с через чур тёмной картинкой. Однако именно эти пункты делают фильм по-настоящему атмосферным. Нам стараются передать все чувства главного героя - Лукаса. Во время просмотра реально ощутить тяжесть, которую переносит главный герой картины.
Да, фильм имеет ряд минусов, на мой взгляд. Девочка. Дочь. Ей выделили очень мало времени, за весь фильм бывали моменты, когда я о ней забывал. Её похищение не вызвало никаких эмоций. Киноленте с такой неяркой картиной явно не хватило более жестоких сцен.
Итог: фильм сохраняет интригу; не стандартные сюжетные поворты (не прям вау, но всё же); Игра главного героя на высоте; атмосферность.
Спасибо за возможность посмотреть и оценить фильм раньше выхода в российский прокат!
18 октября 2018, 00:57 Ответить
Анна Прохорова 18 октября 2018, 11:12
Оценка
КИНОАФИШАИНФО пригласила нас на премьеру фильма с дедушклй Ван Дамом. Кажется последнее, что я смотрела с его участием это был "Универсальный Солдат" и решила что пора освежить в памяти его светлый образ) Не скрываю, я с большим скепсисом отнеслась к премьере, но фильм оказался очень даже ничего, неплохой фильмец оказался. Увлекательный боевик, не без банальностей, но красиво и динамично снятый, мрачноватый, но не затянутый, с мордобоем, погонями, похищениями, злодеями и красавицами. Были конечно претензии к логике и техническим деталям, но кто на это всерьёз обращает внимание в боевиках.

Охранник Лукас немолод, не богат, одинок и потрёпан жизнью, имеет дочь, долги, и никто ничего о нем не знает... Но в этой истории всё не так просто, и сам герой, и полицейские, и даже девушка сомнительного поведения в результате оказываются не теми, кем кажутся ...
18 октября 2018, 11:12 Ответить
Евгений Христ 18 октября 2018, 21:54
Хочу рассказать Вам, о тех эмоциях и чувствах, что нашли свой отклик у меня при просмотре фильма Лукас
При просмотре некоторых сцен фильма невольно возникали мысли о бытие нашего существования, и о сущности человеческой натуры…Глядя на главного героя, невольно сопоставляешь себя с ним, и понимаешь, что у всех одно и то же… как припев песни «Родина» группы Анимация:«… Я люблю свою Родину, вроде бы,
Я полжизни рабом на заводе был,
И штаны носил прямо на скелет,
А теперь меня это не торкает…»И это продолжается изо дня в день на протяжении всей жизни…Ты как будто бесконечно записываешь CD-диск, и сцена принятия душа Лукасом в конце дня как будто процесс форматирования диска. А завтра будет такой же день, похожий на предыдущий и диск опять будет записан и так до бесконечности…Но это если твоя жизнь течет и не изменяясь день от дня, время от времени… А, у нашего героя, все круто изменилось!Картина достаточно насыщена сценами драк, стрельбы, погони, а сюжетная линия в полной мере отражает незыблемое упорство и стойкость характера главного героя.
18 октября 2018, 21:54 Ответить
Катерина Радюк 19 октября 2018, 15:04
Оценка
Минималистичный стильный триллер, в котором психологизма больше, нежели эффектных сцен драк. Сюжет простой и угадываемый, характеры персонажей прописаны поверхностно - многое остается за кадром. Жан Клод Ван Дамм словно доказывает, что и в свои 58 он способен разбросать кучку отморозков, забрать заложника и обойтись малой кровью - при этом, оставаясь инкогнито. Картина удачно снята - прекрасная операторская работа, антураж, интерьеры, минимум диалогов и цепляющий саундтрек, который держит в напряжении.
19 октября 2018, 15:04 Ответить
Irina Gabova 19 октября 2018, 16:54
Оценка
Я не очень люблю боевики, но не могла пропустить фильм с участием Жан-Клода Ван Дамма. Кстати, он там в главной роли.
Сюжет фильма не нов, но интересен, сразу погружаешься в фильм и проникаешься проблемой главного героя. Актеры - играют супер, сам Ван Дамм - старенький да удаленький.
Фильм стоит посмотреть, хотя бы ради Жан-Клода, оценить его актерское мастерство и физическую форму.
19 октября 2018, 16:54 Ответить
Анюта Ильина 19 октября 2018, 21:15
Оценка
Беспросветной безнадёги фильм... Всё в нём грустно, печально и явно без намёка на свет в конце туннеля. Если коротко, то фильм о том, что однажды вляпавшись в дерьмо, сложно потом отмыться, да и вообще выбраться. Героя жалко, ему катастрофически не везёт, хотя он всего-то и хочет спокойно жить со своей дочерью. Куда там...
В общем, если вам хочется чего-то грустного, чтобы потом выйти и увидеть ту же серость и безнадёгу на улицах, то вэлком в кино! И даже намёк в конце на счастливый конец настолько нереален, что не добавляет радости.
Поскольку я люблю более оптимистичные фильмы, то мне не слишком понравилось, но это не значит, что он плох.
19 октября 2018, 21:15 Ответить
Эдуард 19 октября 2018, 21:29
Фальшивка - это не только деньги
Итак, фильм «Лукас» режиссера Жульена Леклерка.

На мой взгляд, боевик в традиционном своем проявлении. Возникает чувство, что фильм снят ещё в 90-х, но нужно уточнить, что это касается исключительно жанра и сюжета. Сам фильм снят очень достойно, где постоянно выделяется крупный план главного героя - Лукаса. Его потрепанное жизнью лицо, крупные морщины и поникшие глаза. Очень удачно выбрано звуковое сопровождение. Некий интервальный стук, что создавало атмосферу реальной опасности и мрачности.

С самого начала зритель понимает, что у героя не простая судьба. Отец одиночка, который прилагает все свои усилия, для того, чтобы его восьмилетняя дочь ни в чем не нуждалась. При этом стоит отметить, что он непросто исполняет свой долг, но и очень её любит, заботится. Он проявляет интерес к ее рисункам, учит готовить.

Работая вышибалой в ночном клубе, Лукас попадает в неприятную ситуацию. В результате неосторожности, он убивает сына важной шишки и понимает, что его ждут серьёзные проблемы. Но тут на него выходят спецслужбы, которые предлагают сделку. Лукас должен внедриться в банду серьёзного мафиози и сдать все его явки и пароли. Рискую жизнью, главный герой делает всё, что требуется. Он понимает, что выбора у него нет, так как может пострадать его дочь. Сюжет, как может показаться на первый взгляд, очень предсказуемый.

Дальше, советую воздержаться от прочтения отзыва до конца тем, кто еще не видел данную картину и хочет попытаться предугадать исход самостоятельно!

На протяжении всего фильма мне казалось всё простым, но в глубине своего сознания было ощущение загвоздки - я ждал подвоха. И он случился в конце. Раскрыв преступников, главный герой сдает их спецслужбам. Все фальшимонетчики получают свою пулю от "блюстителей законности". В том числе и Лукас. Наверное, где-то в глубине души он понимал, что верить никому нельзя. И это был бы не фильм с Ван Даммом, если бы его герой не проявил силу духа и мастерства тела. Подобно Френку Дюксу, Лукас из последних сил поднимается и наносит ответный огнестрельный удар. Садится в машину, звонит дочке, заводит мотор и…

Титры. Можно было бы сказать, что картину ждет продолжение, так как непонятно, сумел ли главный герой со своим ранением доехать живым? Как я решил для себя, что сумел. Иначе бы конец был другой. Либо режиссер дал возможность додумать так, как нам нравится.
19 октября 2018, 21:29 Ответить
Дмитрий Кэп 19 октября 2018, 22:11
Оценка
Лукас фильму "Лукас".

Идя на этот фильм, я не ожидал по сути от него как ничего хорошего, так и ничего плохо, ибо фильмы с жанром "Боевик" давно уже перестали чем-то удивлять. На деле же картина оказалась неплохой драмой, раскрывающую непростую жизнь главного персонажа и его семьи, которую вряд ли будешь пересматривать второй раз, но впечатление оставляет очень даже положительное.
7/10
19 октября 2018, 22:11 Ответить
Любочка Вейрон 20 октября 2018, 01:04
Оценка
☄️О таком мужчине рядом я всегда мечтала... Стоит немного перефразировать, я мечтала всегда о таком 👨‍👩‍👧отце!
➡️Жан-Клод Ван Дамм @jcvd– идеальный!🔥
Многие из вас знают, что моего отца не стало, когда мне было три года. Я всегда представляла себе, какой была моя жизнь, если бы у меня был папа...но мы никогда этого не узнаем😉

В фильме #Лукас, я увидела образ идеального отца, который воспитывает восьмилетнюю дочь. Да, денег ему хватает только на самое необходимое, но он лучший сотрудник в клубе,где работает простым охранником.
В обычной жизни хорошим людям часто не везёт💯, и они попадают в неприятные ситуации. Герой фильма режиссера Жюльена Леклерка попадает в очень неприятную ситуацию, случайно убив сына чиновника Евросоюза.
(‼️Раскрой интригу, сынок сам виноват- полез на моего любимчика, и падает наголову...кровища...#жмур😇 На самом деле, это больше похоже на самоубийство...Ну-ну, попёр на Ван Дамма🤣)После этого он остается без работы без средств к существованию со своей любимой дочерью, которую любит и дорожит сильнее, чем собственной жизнью...(Да-да, эта безуслованая любовь...🤣😇) Но судьба дает ему шанс выбраться из трудностей...(Я бы назвала эту ситуацию полной жопой🙃)
А дальше всё как вы любите, драки, стрельба, полуголые девицы, фальшивые бабки и фальшивые люди...(Внимание еще один спойлер...Лучшая драка будет стрип 👯‍♀️👙клубе)
Не буду рассказывать дальше, но я бы пересмотрела этот фильм ещё пару раз!
Спасибо #киноафишаинфо за приглашение!
20 октября 2018, 01:04 Ответить
Serega Zhuravlev 20 октября 2018, 18:45
Оценка
Собираясь идти на просмотр фильма,я не смотрел ролики о нём,не читал о сюжете.Знал что в главной роли Жан-Клод Ван Дамм . Фильм меня не разочаровал.Сюжет не отличается оригинальностью.Уже не в первый раз главные герои попадают в сложную ситуацию,из которой им приходится выбираться. Ради своей дочки Лукас готов на всё!
Ожидал,что в фильме будет больше эпизодов,в которых Ван Дамм дерётся.
Их было не так много. Зато много стрельбы.
По мне немного мрачноват фильм.Не хватает красок.
Во время показа произошёл смешной эпизод. Лукас звонит по телефону и в этот момент в зале у кого-то зазвенел телефон...
Посмотрел с удовольствием на кумира 90-х.
20 октября 2018, 18:45 Ответить
Наталья Капустина 21 октября 2018, 16:31
Оценка
Спасибо Киноафише за приглашение на пресс-показ фильма "Лукас". В фильме Жан Клод Ван Дамм играет роль заботливого отца, который готов на всё ради своей дочери. Роль очень не многословная. Кровавых сцен не так уж много. Ван Дамм в отличной физической форме, но очень постарел. В целом фильм понравился.
21 октября 2018, 16:31 Ответить
Артем Татер 24 октября 2018, 20:03
От удара к прикосновению
Вернуть свою прежнюю жизннь, рискуя собой.Фильм "Лукас" с Жан-Клодом Вандаммом в главной роли рассказывает историю мужчины, который готов на все ради своей семьи. Без лишних разговоров и театральности сюжет уносит зрителя прямиком в мир кримминала и предательства, заставляя его находиться в напряжении до самого финала, бьет прямо в лицо. Он звучит как суровая песня с легким сценарием.

Фильм заставляет зрителя поразмыслить над пределами человеческих возможностей и удивиться невероятной тяге главного героя к жизни.
24 октября 2018, 20:03 Ответить
xvas 25 октября 2018, 17:11
Оценка
Возвращение
Все мы родом из детства, и одним из моих главных тогдашних героев являлся Жан-Клод Ван Дамм. Прошли годы, с тех пор многое изменилось — появились новые увлечения и интересы, открылось все многообразие кинематографа, но все свои детские воспоминания я всегда бережно хранил и берег, стараясь не забывать тех, кто приносил столько радости когда-то… Жан-Клода за это время жизнь тоже изрядно помотала, он также допускал достаточное количество ошибок в свое время, но руки никогда не опускал, поэтому уважение к нему у меня присутствовало и оставалось всегда.

И вот, спустя шесть лет, после появления в «Неудержимых 2», состоялось полноценное возвращение героя на большой экран! Может быть не такое громкое и грандиозное, но, совершенно точно, очень достойное.

Лукас является частью команды безопасности в эксклюзивном ночном клубе в Брюсселе. Он работает всю ночь, каждое утро идет домой, чтобы приготовить завтрак для своей десятилетней дочери Сары, и провожает ее в школу на поезде. Отсутствие денег — проблема, как и теневое прошлое, которое он усиленно скрывает, называя всем только свое имя, а также регистрируя Сару в школе под псевдонимом. Когда несчастный случай в своем клубе заставляет его найти новую работу вышибалы в стрип-баре, по стечению обстоятельств, он оказывается во власти международной полицейской организации, которая хочет, чтобы он доставлял секретную информацию о своих новых, явно опасных работодателях.

Сюжет не самый оригинальный из сценариев, но режиссер Жюльен Леклерк гораздо больше заинтересован в том, как Лукас, все еще потрясенный событиями своего прошлого, которые заставили его скрываться, пытается справиться с новой необратимой ситуацией.

Хорошее и стильное кино получилось, сделанное при минимальных средствах, но оставляющее весьма приятное впечатление. Правда сразу надо сказать и предупредить, что это не совсем боевик и типичный фильм с Ван Даммом, тут скорее больше криминальной экшен драмы, приправленной нуаровой атмосферой и стилистикой, со всеми вытекающими жанровыми составляющими. Те, кто ожидали увидеть безостановочный экшен и его стандартные приемы, скорее всего будут недовольны и утомлены, а вот остальные могут остаться приятно удивлены. Действительно, тот факт, что боев мало, явно не является недостатком, так как они кажутся жестокими и реалистичными. Они падают на нас, как падают на Лукаса. Каждый удар и выстрел кажется более мощным, чем предыдущий, создавая и подчеркивая необходимую атмосферу.

Сценарист Жереми Гез и режиссер Жюльен Леклерк создали темный и жестокий мир, где выбраться невредимым практически невозможно.

Жан-Клод здесь действительно хорош — харизматичен, брутален, немногословен и печален, подобные роли ему сейчас очень идут. Леклерк явно черпает свое вдохновение из тех сильных молчаливых персонажей прошлого. И этот фильм не был бы тем, чем он является, без такого человека, как Ван Дамм в главной роли, воплощающей тех прошлых героев — тихий, разбитый, его характеристики персонажа явно отсылают нас к «Самураю» Мельвилля. Кинозрители еще конечно же не забыли фильм Даррена Аронофски «Рестлер», который позволил Микки Рурку сделать трогательное возвращение в роли уставшего старого борца. «Лукас» вызывает аналогичный эффект неожиданности: Ван Дамм больше не играет непобедимых героев, Лукас — уставший боец старой гвардии, пытающийся увидеть свет в конце тоннеля…

Камера следует за Лукасом в стиле, вдохновленном тем же «Рестлером», и это довольно эффектно. Видеоряд, визуально использующий неоны, как у Рефна, то суровую синеву, как в «Пророке» Одиара, подкрепляется пульсирующим саундтреком. Тут также присутствуют несколько сцен, снятых одним планом без монтажных склеек, которые выглядят весьма уместно и динамично.

Даже немного жаль, что фильм проходит совсем незаметно, при отсутствии какой-либо рекламы, и таком прискорбном количестве сеансов.. Надеюсь, что Жан еще поработает с этой съемочной командой в будущем, им бы еще бюджета и времени немного побольше, а мотивации явно хватает… Однозначно лучшая и достойная его киноработа за очень долгое время, как минимум, ради него стоит посмотреть.
25 октября 2018, 17:11 Ответить
Виктория Справедливая 26 октября 2018, 06:24
Оценка
Время никого не жалеет. Жан Клод так реально постарел или его искусственно старили? Советую если грустно на душе.
26 октября 2018, 06:24 Ответить
Андрей Бондарь 27 декабря 2020, 23:56
в ответ на сообщение Екатерина Кузнецова от 17 октября 2018, 13:59
Полностью согласен,смотрю фильм по 1 каналу полный бред, хоть по рекламе клюнул на Ван дама, лучше посмотрю старые фильмы.
27 декабря 2020, 23:56 Ответить
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