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Главный герой, в котором зрители без труда угадывают Жан-Клода Ван Дамма, работает вышибалой в ночном клубе – хмурой фигурой он возвышается над танцполом, а стробоскопические синие лучи освещают его уставшее, но внимательное лицо. Обычно его обязанности пустячны – вывести перепивших или скандалящих людей. При свете дня Лукас – одинокий отец, воспитывающий восьмилетнюю дочь: та ходит в школу, за которую герой никогда не платит вовремя, и увлекается рисованием. Несчастный…