Главный герой, в котором зрители без труда угадывают Жан-Клода Ван Дамма, работает вышибалой в ночном клубе – хмурой фигурой он возвышается над танцполом, а стробоскопические синие лучи освещают его уставшее, но внимательное лицо. Обычно его обязанности пустячны – вывести перепивших или скандалящих людей. При свете дня Лукас – одинокий отец, воспитывающий восьмилетнюю дочь: та ходит в школу, за которую герой никогда не платит вовремя, и увлекается рисованием. Несчастный…
На жанр боевика фильм не тянет. Так, одна погоня, полдраки, полторы перестрелки. Первые минут 20 проглядывала заявка на интригу: 60-летний Лукас один воспитывает 8-летнюю дочь, никто ничего о нем не знает, но зрителю тонко намекают, что у него большое и славное прошлое. Зритель в эти 20 минут начинает воображать, что Лукас был шпионом, агентом под прикрытием или хотя бы участником программы защиты свидетелей, но еще через час узнает, что у него, зрителя, фантазия куда богаче, чем у сценариста.
В общем, ни с интригой, ни с экшеном не задалось. Больше всего за время показа зрители оживились, когда герой, истекающий кровью, набрал номер дочери, а у девушки в зале зазвонил телефон.
Зато ценных выводов - две клетчатые сумки. Во-первых, теперь матери могут смело говорить не желающим учиться детям, что они станут вышибалами (что далеко не так романтично, как профессия дворника, да и служебное жилье не дают). Фильм заставил задуматься о том, как важно в молодости получить хорошую профессию, чтобы в старости было чем оплачивать образование отпрысков без участия в сомнительных проектах типа похищения мафиози или печати фальшивых купюр. Во-вторых, оказалось, что вышибала в стрип-клубе - это работа, за которую нужно драться. В прямом смысле слова: кто других соискателей перебил, тот и получил заветную должность. В-третьих, берет гордость за отечественный кинематограф. Сериал "След", например, где и экшена достаточно, и сюжеты закрученные, и актеры красивые.
Впрочем, тут уж у каждого свои инсайты.
- Везде коррупция, - вставая с кресла, со смесью возмущения и удовлетворения сказала моя соседка справа.
Видимо, ее успокоило сознание стабильности бытия, когда она увидела, что в Бельгии встречаются нечистые на руку работники интерпола, перестрелявшие банду фальшивомонетчиков, чтобы с криком "Ура! Мы богаты!" присвоить себе кипы свеженапечатанных поддельных купюр.
Впрочем, любой объект искусства ценен даже не сам по себе, его значение - в переживаниях и раздумьях аудитории. У меня пару открытых вопросов фильм все же оставил:
1. Как на престарелого немногословного телохранителя могла запасть дочь его объекта охраны, еще находящаяся в детородном возрасте?
2. Есть ли в Бельгии хоть один бельгиец?
В целом фильм неплохой, поначалу мне казалось, что сюжет будет линейным и заранее предугадывавемым, что, как говорится, всех спасут и happy-end... Но.. Лично для меня в сюжете фильма было несколько неожиданных поворотов (не хочу спойлерить). И концовка, этот последний кадр машины... Когда ты все-таки еще надеешься на благоприятный исход.
В общем фильм нескучный, все коротко и ясно, без затягивания каких-то сцен и соплей, в нем нет супер экшена, посмотреть один раз можно.
В целом фильм мне напомнил боевики 90-х годов, хотя некоторое отступление от классики жанра было. Можно оценить его на 6 из 10.
Первый в мире артхаос с Ванн Дамом)
5/10 - зачем снимать такое унылое кино?
Может ли драматический боевик существовать без неуместно пафосных фраз?
Казалось бы, берешь одного Жан Клода, уводишь насыщенность кадра в минус, добавляешь человечности герою с помощью восьмилетней дочери, несколько плохих лысых парней и вот у нас есть всё, чтобы снять неплохой боевик для поклонников жанра.
На деле мы получаем что-то между «Заложницей» и «Перевозчиком», но без вменяемого сценария, с рваным монтажом (и нет, это не придает фильму шарма, это вам не Гай Ричи) и скомканной концовкой.
Сначала хотелось порадоваться, что наконец-то у нас фильм, не растянутый до двух часов посредством бессмысленных диалогов, но на 30-й минуте понимаешь, что диалогов в фильме вообще нет. Если создатели и хотели показать нам преступников, которые решают вопросы многозначительными взглядами, то им не удалось и это, мимика у них не настолько выразительная, а то что они пытались изобразить скрыто в приглушенном свете.
Часть персонажей второго плана выполняют роль бутафории, их можно было бы убрать, сюжет бы много не потерял, но, возможно, удалось бы сэкономить денег на внятные правки в сценарии.
В итоге могу сказать, что если вы не смотрели ни одного боевика, где герой с трагическим прошлым попадает в переплёт, то есть небольшая вероятность, что вы сможете не заскучать в эти полтора часа. В любом ином случае, пересмотрите «Кикбоксера».
Отличный саунд, музыку можно выделить отдельно. В рамках классического голливудского боевика с Ван Даммом ей бы не было места.
Атмосфера холодной Франции, притягательная, чужая, недоступная.
Роскошь гостиниц и притон.
Погоня на классных авто и перестрелка тоже имеют место в фильме, но как дань уважения к кино из 90х.
В фильме очень много контрастов. Лицемерие и искренность, детство и старость, нищета из-за которой готов на все чтобы выбраться и роскошь на костях врагов.
Фильм напоминает нам много простых истин, которые нам вечно некогда слушать.
Да, фильм имеет ряд минусов, на мой взгляд. Девочка. Дочь. Ей выделили очень мало времени, за весь фильм бывали моменты, когда я о ней забывал. Её похищение не вызвало никаких эмоций. Киноленте с такой неяркой картиной явно не хватило более жестоких сцен.
Итог: фильм сохраняет интригу; не стандартные сюжетные поворты (не прям вау, но всё же); Игра главного героя на высоте; атмосферность.
Спасибо за возможность посмотреть и оценить фильм раньше выхода в российский прокат!
Охранник Лукас немолод, не богат, одинок и потрёпан жизнью, имеет дочь, долги, и никто ничего о нем не знает... Но в этой истории всё не так просто, и сам герой, и полицейские, и даже девушка сомнительного поведения в результате оказываются не теми, кем кажутся ...
При просмотре некоторых сцен фильма невольно возникали мысли о бытие нашего существования, и о сущности человеческой натуры…Глядя на главного героя, невольно сопоставляешь себя с ним, и понимаешь, что у всех одно и то же… как припев песни «Родина» группы Анимация:«… Я люблю свою Родину, вроде бы,
Я полжизни рабом на заводе был,
И штаны носил прямо на скелет,
А теперь меня это не торкает…»И это продолжается изо дня в день на протяжении всей жизни…Ты как будто бесконечно записываешь CD-диск, и сцена принятия душа Лукасом в конце дня как будто процесс форматирования диска. А завтра будет такой же день, похожий на предыдущий и диск опять будет записан и так до бесконечности…Но это если твоя жизнь течет и не изменяясь день от дня, время от времени… А, у нашего героя, все круто изменилось!Картина достаточно насыщена сценами драк, стрельбы, погони, а сюжетная линия в полной мере отражает незыблемое упорство и стойкость характера главного героя.
Сюжет фильма не нов, но интересен, сразу погружаешься в фильм и проникаешься проблемой главного героя. Актеры - играют супер, сам Ван Дамм - старенький да удаленький.
Фильм стоит посмотреть, хотя бы ради Жан-Клода, оценить его актерское мастерство и физическую форму.
В общем, если вам хочется чего-то грустного, чтобы потом выйти и увидеть ту же серость и безнадёгу на улицах, то вэлком в кино! И даже намёк в конце на счастливый конец настолько нереален, что не добавляет радости.
Поскольку я люблю более оптимистичные фильмы, то мне не слишком понравилось, но это не значит, что он плох.
Итак, фильм «Лукас» режиссера Жульена Леклерка.
На мой взгляд, боевик в традиционном своем проявлении. Возникает чувство, что фильм снят ещё в 90-х, но нужно уточнить, что это касается исключительно жанра и сюжета. Сам фильм снят очень достойно, где постоянно выделяется крупный план главного героя - Лукаса. Его потрепанное жизнью лицо, крупные морщины и поникшие глаза. Очень удачно выбрано звуковое сопровождение. Некий интервальный стук, что создавало атмосферу реальной опасности и мрачности.
С самого начала зритель понимает, что у героя не простая судьба. Отец одиночка, который прилагает все свои усилия, для того, чтобы его восьмилетняя дочь ни в чем не нуждалась. При этом стоит отметить, что он непросто исполняет свой долг, но и очень её любит, заботится. Он проявляет интерес к ее рисункам, учит готовить.
Работая вышибалой в ночном клубе, Лукас попадает в неприятную ситуацию. В результате неосторожности, он убивает сына важной шишки и понимает, что его ждут серьёзные проблемы. Но тут на него выходят спецслужбы, которые предлагают сделку. Лукас должен внедриться в банду серьёзного мафиози и сдать все его явки и пароли. Рискую жизнью, главный герой делает всё, что требуется. Он понимает, что выбора у него нет, так как может пострадать его дочь. Сюжет, как может показаться на первый взгляд, очень предсказуемый.
Дальше, советую воздержаться от прочтения отзыва до конца тем, кто еще не видел данную картину и хочет попытаться предугадать исход самостоятельно!
На протяжении всего фильма мне казалось всё простым, но в глубине своего сознания было ощущение загвоздки - я ждал подвоха. И он случился в конце. Раскрыв преступников, главный герой сдает их спецслужбам. Все фальшимонетчики получают свою пулю от "блюстителей законности". В том числе и Лукас. Наверное, где-то в глубине души он понимал, что верить никому нельзя. И это был бы не фильм с Ван Даммом, если бы его герой не проявил силу духа и мастерства тела. Подобно Френку Дюксу, Лукас из последних сил поднимается и наносит ответный огнестрельный удар. Садится в машину, звонит дочке, заводит мотор и…
Титры. Можно было бы сказать, что картину ждет продолжение, так как непонятно, сумел ли главный герой со своим ранением доехать живым? Как я решил для себя, что сумел. Иначе бы конец был другой. Либо режиссер дал возможность додумать так, как нам нравится.
Идя на этот фильм, я не ожидал по сути от него как ничего хорошего, так и ничего плохо, ибо фильмы с жанром "Боевик" давно уже перестали чем-то удивлять. На деле же картина оказалась неплохой драмой, раскрывающую непростую жизнь главного персонажа и его семьи, которую вряд ли будешь пересматривать второй раз, но впечатление оставляет очень даже положительное.
7/10
➡️Жан-Клод Ван Дамм @jcvd– идеальный!🔥
Многие из вас знают, что моего отца не стало, когда мне было три года. Я всегда представляла себе, какой была моя жизнь, если бы у меня был папа...но мы никогда этого не узнаем😉
В фильме #Лукас, я увидела образ идеального отца, который воспитывает восьмилетнюю дочь. Да, денег ему хватает только на самое необходимое, но он лучший сотрудник в клубе,где работает простым охранником.
В обычной жизни хорошим людям часто не везёт💯, и они попадают в неприятные ситуации. Герой фильма режиссера Жюльена Леклерка попадает в очень неприятную ситуацию, случайно убив сына чиновника Евросоюза.
(‼️Раскрой интригу, сынок сам виноват- полез на моего любимчика, и падает наголову...кровища...#жмур😇 На самом деле, это больше похоже на самоубийство...Ну-ну, попёр на Ван Дамма🤣)После этого он остается без работы без средств к существованию со своей любимой дочерью, которую любит и дорожит сильнее, чем собственной жизнью...(Да-да, эта безуслованая любовь...🤣😇) Но судьба дает ему шанс выбраться из трудностей...(Я бы назвала эту ситуацию полной жопой🙃)
А дальше всё как вы любите, драки, стрельба, полуголые девицы, фальшивые бабки и фальшивые люди...(Внимание еще один спойлер...Лучшая драка будет стрип 👯♀️👙клубе)
Не буду рассказывать дальше, но я бы пересмотрела этот фильм ещё пару раз!
Спасибо #киноафишаинфо за приглашение!
Ожидал,что в фильме будет больше эпизодов,в которых Ван Дамм дерётся.
Их было не так много. Зато много стрельбы.
По мне немного мрачноват фильм.Не хватает красок.
Во время показа произошёл смешной эпизод. Лукас звонит по телефону и в этот момент в зале у кого-то зазвенел телефон...
Посмотрел с удовольствием на кумира 90-х.
Вернуть свою прежнюю жизннь, рискуя собой.Фильм "Лукас" с Жан-Клодом Вандаммом в главной роли рассказывает историю мужчины, который готов на все ради своей семьи. Без лишних разговоров и театральности сюжет уносит зрителя прямиком в мир кримминала и предательства, заставляя его находиться в напряжении до самого финала, бьет прямо в лицо. Он звучит как суровая песня с легким сценарием.
Фильм заставляет зрителя поразмыслить над пределами человеческих возможностей и удивиться невероятной тяге главного героя к жизни.
Все мы родом из детства, и одним из моих главных тогдашних героев являлся Жан-Клод Ван Дамм. Прошли годы, с тех пор многое изменилось — появились новые увлечения и интересы, открылось все многообразие кинематографа, но все свои детские воспоминания я всегда бережно хранил и берег, стараясь не забывать тех, кто приносил столько радости когда-то… Жан-Клода за это время жизнь тоже изрядно помотала, он также допускал достаточное количество ошибок в свое время, но руки никогда не опускал, поэтому уважение к нему у меня присутствовало и оставалось всегда.
И вот, спустя шесть лет, после появления в «Неудержимых 2», состоялось полноценное возвращение героя на большой экран! Может быть не такое громкое и грандиозное, но, совершенно точно, очень достойное.
Лукас является частью команды безопасности в эксклюзивном ночном клубе в Брюсселе. Он работает всю ночь, каждое утро идет домой, чтобы приготовить завтрак для своей десятилетней дочери Сары, и провожает ее в школу на поезде. Отсутствие денег — проблема, как и теневое прошлое, которое он усиленно скрывает, называя всем только свое имя, а также регистрируя Сару в школе под псевдонимом. Когда несчастный случай в своем клубе заставляет его найти новую работу вышибалы в стрип-баре, по стечению обстоятельств, он оказывается во власти международной полицейской организации, которая хочет, чтобы он доставлял секретную информацию о своих новых, явно опасных работодателях.
Сюжет не самый оригинальный из сценариев, но режиссер Жюльен Леклерк гораздо больше заинтересован в том, как Лукас, все еще потрясенный событиями своего прошлого, которые заставили его скрываться, пытается справиться с новой необратимой ситуацией.
Хорошее и стильное кино получилось, сделанное при минимальных средствах, но оставляющее весьма приятное впечатление. Правда сразу надо сказать и предупредить, что это не совсем боевик и типичный фильм с Ван Даммом, тут скорее больше криминальной экшен драмы, приправленной нуаровой атмосферой и стилистикой, со всеми вытекающими жанровыми составляющими. Те, кто ожидали увидеть безостановочный экшен и его стандартные приемы, скорее всего будут недовольны и утомлены, а вот остальные могут остаться приятно удивлены. Действительно, тот факт, что боев мало, явно не является недостатком, так как они кажутся жестокими и реалистичными. Они падают на нас, как падают на Лукаса. Каждый удар и выстрел кажется более мощным, чем предыдущий, создавая и подчеркивая необходимую атмосферу.
Сценарист Жереми Гез и режиссер Жюльен Леклерк создали темный и жестокий мир, где выбраться невредимым практически невозможно.
Жан-Клод здесь действительно хорош — харизматичен, брутален, немногословен и печален, подобные роли ему сейчас очень идут. Леклерк явно черпает свое вдохновение из тех сильных молчаливых персонажей прошлого. И этот фильм не был бы тем, чем он является, без такого человека, как Ван Дамм в главной роли, воплощающей тех прошлых героев — тихий, разбитый, его характеристики персонажа явно отсылают нас к «Самураю» Мельвилля. Кинозрители еще конечно же не забыли фильм Даррена Аронофски «Рестлер», который позволил Микки Рурку сделать трогательное возвращение в роли уставшего старого борца. «Лукас» вызывает аналогичный эффект неожиданности: Ван Дамм больше не играет непобедимых героев, Лукас — уставший боец старой гвардии, пытающийся увидеть свет в конце тоннеля…
Камера следует за Лукасом в стиле, вдохновленном тем же «Рестлером», и это довольно эффектно. Видеоряд, визуально использующий неоны, как у Рефна, то суровую синеву, как в «Пророке» Одиара, подкрепляется пульсирующим саундтреком. Тут также присутствуют несколько сцен, снятых одним планом без монтажных склеек, которые выглядят весьма уместно и динамично.
Даже немного жаль, что фильм проходит совсем незаметно, при отсутствии какой-либо рекламы, и таком прискорбном количестве сеансов.. Надеюсь, что Жан еще поработает с этой съемочной командой в будущем, им бы еще бюджета и времени немного побольше, а мотивации явно хватает… Однозначно лучшая и достойная его киноработа за очень долгое время, как минимум, ради него стоит посмотреть.
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