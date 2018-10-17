«Лукас»: Рецензия Киноафиши

Ван Дамм против всех

Главный герой, в котором зрители без труда угадывают Жан-Клода Ван Дамма, работает вышибалой в ночном клубе – хмурой фигурой он возвышается над танцполом, а стробоскопические синие лучи освещают его уставшее, но внимательное лицо. Обычно его обязанности пустячны – вывести перепивших или скандалящих людей. При свете дня Лукас – одинокий отец, воспитывающий восьмилетнюю дочь: та ходит в школу, за которую герой никогда не платит вовремя, и увлекается рисованием. Несчастный случай в клубе приводит к тому, что невиновный и неудачливый вышибала оказывается под прицелом полиции – Интерпол в курсе, что он скрывается от закона после некоторых событий в Южной Африке, и угрожает арестом и разлукой с ребёнком, которого отправят в детский дом. Чтобы защитить себя и дочь, Лукасу придётся сотрудничать со спецслужбами и стать телохранителем одной мафиозной шишки. Угроза, которая маячит со всех сторон, заставит немолодого героя держать ухо востро: как оказывается, доверять нельзя никому.

Кадр из фильма «Лукас»

Это уже третий фильм с Жан-Клодом Ван Даммом за этот год (один из них, кстати, новая часть культового «Кикбоксера») и, наверное, это безупречное попадание актёра в образ (или же наоборот). Его звёздный час пришёлся на 80-ые и начало 90-х – потом боевики потихоньку начали загибаться, оставив актёра невостребованным динозавром прошедшей эпохи. О полноценном камбэке Ван Дамма в кино можно говорить, начиная с «Ж. К. В. Д.» (2008), потом последовал и ряд других фильмов, в том числе и продолжение культового «Универсального солдата». «Неудержимые», порождение Сильвестра Сталлоне, начал нещадно эксплуатировать ностальгию по старорежимным боевикам, собрав под крылом всех звёзд былой эпохи в духе компьютерного платформера Broforce: во второй части серии, кстати, как раз Ван Дамм и играл главного злодея. К сожалению, это была очень наивная попытка поиграть в отсылки, не подкреплённая ничем, кроме дряхлеющей маскулинности. Новый французский триллер «Лукас» – не из числа таких бахвальских экспериментов: это полноценное возвращение старого кроваво-мрачного жанра, который не пытается забыть или воскресить прошлое.

Кадр из фильма «Лукас»

Снятый Жюльеном Леклерком («Штурм», «Крисалис») и написанный Жереми Гезом («Ив Сен-Лоран», «Париж. Город Zомби»), фильм представляет нам потрёпанного жизнью главного героя – ему очень плохо после драки, выглядит он, откровенно говоря, не очень, а усталое лицо Ван Дамма, обтянутое кожей и покрытое бороздами морщин, напоминает морду пожилой ящерицы. Первая половина фильма выглядит как экзистенциальный нуар (неудачливый герой, проблемы с законом и работой, один удар судьбы за другим), а во второй - оборачивается более-менее классическим боевиком в духе тех, что вполне могут выйти прямиком на DVD. Главное достоинство «Лукаса» – это сам Ван Дамм, правдоподобно дряхлый, но всё ещё крепкий боец старой гвардии: именно это временное измерение придают его герою глубину и притягательность. Камера концентрируется на заглавном герое, крупным планом изучая его рельефное лицо, или же демонстрируя действие из-за спины, как в каком-нибудь стелс-шутере. Некая банальность того, что происходит ближе к концу, покрывается приличным визуальным рядом и манерой съёмки (тут есть затяжные сцены без монтажных склеек, выглядящие очень уместно и динамично), хорошим музыкальным сопровождением и недлинным хронометражем (менее полутора часов). Те, кто скучал, по старым фильмам с Ван Даммом, разочарованными не останутся, а вполне вероятно получат даже чуть больше ожидаемого.

Марат Шабаев

В российском прокате с 18 октября 2018

Расписание и покупка билетов на фильм «Лукас»