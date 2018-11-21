«Помешанный на времени»: Рецензия Киноафиши

Фантастический ромком для извращенцев

Студент-физик Стиллман (Эйса Баттерфилд) и его девушка Дебби (Софи Тернер) счастливы вместе: по крайней мере, в этом убеждают зрителя первые минуты «Помешанного на времени» – перед нами мелькают десятки совместных фоток, на которых запечатлена юная и красивая пара. Реальность больно щелкнет по носу почти моментально: само действие фильма начнется с того, что Дебби вызывает Стиллмана на разговор, в ходе которого молодой паренек снова останется один. Отчаявшись изменить что-то в настоящем, физик составляет впечатляющий график их отношений (на таймлайне выделены все его провалы) и изобретает машину времени, разумеется, чтобы все исправить и вернуть девушку своей мечты обратно. В этом ему будет помогать в меру накуренный и не шибко умный друг Эван (Скайлер Гизондо).

Кадр из фильма «Помешанный на времени»

Стоит отметить сразу, что «Помешанный на времени» позиционируется как ромком, хотя смешного тут действительно мало: более того, фильм в действительности пугает – главный герой истории не романтический персонаж, а расчетливый и холодный маниакальный подросток. Да, Стиллман вроде бы любит Дебби, иначе ради чего все это затевалось? Но вместе с этим встает и другой вопрос: а что он считает «нормальными» отношениями? Персонаж Эйсы Баттерфилда начинает одержимо исправлять каждую мелочь, поправлять каждую ссору (ликвидируя их вовсе), совершенно не интересуясь тем, что хочет его девушка: тут-то и становится понятно, что ему абсолютно наплевать на Дебби, а руководствуется он исключительно своими эгоистичными целями (в одной из сцен парень, в очередной раз исправивший положение, в первую очередь предлагает заняться ей сексом).

Кадр из фильма «Помешанный на времени»

Если счистить с «Помешанного на времени» романтическую шелуху, то фильм окажется историей токсичных отношений, в которых главный герой манипулирует не только временными потоками, но и желаниями своей девушки. Все это мешает как-то сопереживать персонажу Баттерфилда, но проникнуться чувствами к Дебби будет ненамного легче – героиня в исполнении Софи Тернер кажется абсолютно картонной, а все ее существование можно свести к ее цели стать певицей (периодически она сомневается и в этом).

Кадр из фильма «Помешанный на времени»

Режиссер Эндрю Боулер дебютировал в полном метре с «Помешанным на времени», который основан на его же одноименной короткометражке (номинант на Оскар в 2012 году). Неудачный дебют связан и с тем, что взрослые актеры из оригинала были заменены детьми (Баттерфилду – 21, Тернер – 22), которые старательно отыгрывают взрослых (например, в сценах из будущего), но в то, что эти подростки ходят на работу, зарабатывают деньги и живут в своих квартирах, верится с трудом. Препятствием на пути к любви искушенного зрителя станут слащавые сентиментальные песни в саундтреке и странные концептуальные решения (никто не объяснит, как «гениальный» мальчик сделал это прорывное изобретение, равно как и то, почему он не использует его для других целей). «Помешанный на времени» может претендовать на аудиторию, состоящую из 12-летних подростков: разумеется, при условии, что они не видели «Вечное сияние чистого разума». Профессионально новый фантастический ромком заинтересует разве что психоаналитиков, которым наверняка приглянется извращенный образ любви, демонстрируемый главным героем фильма.

Марат Шабаев

В российском прокате с 22 ноября 2018

Расписание и покупка билетов на фильм «Помешанный на времени»