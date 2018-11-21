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Киноафиша Рецензии «Помешанный на времени»: Рецензия Киноафиши

«Помешанный на времени»: Рецензия Киноафиши

21 ноября 2018 00:00
«Помешанный на времени»: Рецензия Киноафиши
Фантастический ромком для извращенцев

Студент-физик Стиллман (Эйса Баттерфилд) и его девушка Дебби (Софи Тернер) счастливы вместе: по крайней мере, в этом убеждают зрителя первые минуты «Помешанного на времени» – перед нами мелькают десятки совместных фоток, на которых запечатлена юная и красивая пара. Реальность больно щелкнет по носу почти моментально: само действие фильма начнется с того, что Дебби вызывает Стиллмана на разговор, в ходе которого молодой паренек снова останется один. Отчаявшись изменить что-то в настоящем, физик составляет впечатляющий график их отношений (на таймлайне выделены все его провалы) и изобретает машину времени, разумеется, чтобы все исправить и вернуть девушку своей мечты обратно. В этом ему будет помогать в меру накуренный и не шибко умный друг Эван (Скайлер Гизондо).

Кадр из фильма «Помешанный на времени»
Кадр из фильма «Помешанный на времени»

Стоит отметить сразу, что «Помешанный на времени» позиционируется как ромком, хотя смешного тут действительно мало: более того, фильм в действительности пугает – главный герой истории не романтический персонаж, а расчетливый и холодный маниакальный подросток. Да, Стиллман вроде бы любит Дебби, иначе ради чего все это затевалось? Но вместе с этим встает и другой вопрос: а что он считает «нормальными» отношениями? Персонаж Эйсы Баттерфилда начинает одержимо исправлять каждую мелочь, поправлять каждую ссору (ликвидируя их вовсе), совершенно не интересуясь тем, что хочет его девушка: тут-то и становится понятно, что ему абсолютно наплевать на Дебби, а руководствуется он исключительно своими эгоистичными целями (в одной из сцен парень, в очередной раз исправивший положение, в первую очередь предлагает заняться ей сексом).

Кадр из фильма «Помешанный на времени»
Кадр из фильма «Помешанный на времени»

Если счистить с «Помешанного на времени» романтическую шелуху, то фильм окажется историей токсичных отношений, в которых главный герой манипулирует не только временными потоками, но и желаниями своей девушки. Все это мешает как-то сопереживать персонажу Баттерфилда, но проникнуться чувствами к Дебби будет ненамного легче – героиня в исполнении Софи Тернер кажется абсолютно картонной, а все ее существование можно свести к ее цели стать певицей (периодически она сомневается и в этом).

Кадр из фильма «Помешанный на времени»
Кадр из фильма «Помешанный на времени»

Режиссер Эндрю Боулер дебютировал в полном метре с «Помешанным на времени», который основан на его же одноименной короткометражке (номинант на Оскар в 2012 году). Неудачный дебют связан и с тем, что взрослые актеры из оригинала были заменены детьми (Баттерфилду – 21, Тернер – 22), которые старательно отыгрывают взрослых (например, в сценах из будущего), но в то, что эти подростки ходят на работу, зарабатывают деньги и живут в своих квартирах, верится с трудом. Препятствием на пути к любви искушенного зрителя станут слащавые сентиментальные песни в саундтреке и странные концептуальные решения (никто не объяснит, как «гениальный» мальчик сделал это прорывное изобретение, равно как и то, почему он не использует его для других целей). «Помешанный на времени» может претендовать на аудиторию, состоящую из 12-летних подростков: разумеется, при условии, что они не видели «Вечное сияние чистого разума». Профессионально новый фантастический ромком заинтересует разве что психоаналитиков, которым наверняка приглянется извращенный образ любви, демонстрируемый главным героем фильма.

Марат Шабаев

В российском прокате с 22 ноября 2018

Расписание и покупка билетов на фильм «Помешанный на времени»

Марат Шабаев
Марат Шабаев
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