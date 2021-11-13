Наша рецензия

Инженер-робототехник Финч (Том Хэнкс) прогуливается в тяжелом самодельном скафандре по пустынному городскому пространству. Он беззаботно напевает песенку, пока робот, словно являющийся одним из первых прототипов Boston Dynamics, послушно следует за «хозяином», подбирая жизненно важные предметы. Это Земля, пережившая конец света: озонового слоя больше нет, так что солнечный свет в прямом смысле губителен для всего живого. Оставшиеся немногочисленные люди (в кадре зрители их толком и…