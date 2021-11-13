Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Король неба" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Финч Финч
Киноафиша Фильмы Финч Отзывы о фильме «Финч»
Finch Финч 2021 / США / Великобритания
6.9 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Финч»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Инженер-робототехник Финч (Том Хэнкс) прогуливается в тяжелом самодельном скафандре по пустынному городскому пространству. Он беззаботно напевает песенку, пока робот, словно являющийся одним из первых прототипов Boston Dynamics, послушно следует за «хозяином», подбирая жизненно важные предметы. Это Земля, пережившая конец света: озонового слоя больше нет, так что солнечный свет в прямом смысле губителен для всего живого. Оставшиеся немногочисленные люди (в кадре зрители их толком и…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
artur.valeev.15.08 13 ноября 2021, 20:35
Оценка
Шикарный фильм!!! Лучший который видел в этом году!
13 ноября 2021, 20:35 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Снегирь
Снегирь 4 комментария
Уикенд с батей
Уикенд с батей 6 комментариев
Разбой
Разбой 16 комментариев
Вызов
Вызов 274 комментария
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Мармадюк
Мармадюк
2022, США, анимация
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Снегирь
Снегирь
2023, Россия, драма
До рассвета
До рассвета
2023, Россия, комедия
Стоп-слово
Стоп-слово
2022, Франция / Россия / США, драма, триллер
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
2023, Россия, детский, анимация
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм
2023, Россия, комедия
Related video
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше