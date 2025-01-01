Будько жили вообще не в Кучугурах: какое несчастье стряслось с домом из «Сватов»

Кажется, Джин-Ву просто сменил имя: это китайское аниме пугающе похоже на «Поднятие уровня в одиночку» — и это прекрасно

После «Того самого Мюнхгаузена» прошло 45 лет: в России снимут нового — и вот что о нем уже известно

«Это напоминает мне Кинга»: критики без ума от нового хоррора «Орудия» — 100% свежести на Rotten Tomatoes

Он вернется: у нового «Супермена» будет сиквел — и там появится еще один популярный герой комиксов

Похищения в санатории, борьба с мафией: «Первый отдел» получил конкурента на НТВ — в «Дельфин-3» Жарков вновь играет Шибанова

«Меня зовут Максимус Деций Меридий»: биография настоящего генерала Марка Аврелия из «Гладиатора»

Хоррор от лица собаки признали одним из лучших в году: пес должен спасти хозяина от призрака, но у него лапки (и 95% на RT)

Поезд-призрак и пропавшие страусы: «Маша и медведь» живут в реальном селе в Сибири — и с этим связано целых 2 серьезных ляпа мульта

В «Интерстелларе» не назвали имя главного героя: Нолан намеренно скрывал ради одной шутки в финале