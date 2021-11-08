«Финч»: Рецензия Киноафиши

Инженер-робототехник Финч (Том Хэнкс) прогуливается в тяжелом самодельном скафандре по пустынному городскому пространству. Он беззаботно напевает песенку, пока робот, словно являющийся одним из первых прототипов Boston Dynamics, послушно следует за «хозяином», подбирая жизненно важные предметы. Это Земля, пережившая конец света: озонового слоя больше нет, так что солнечный свет в прямом смысле губителен для всего живого. Оставшиеся немногочисленные люди (в кадре зрители их толком и не увидят) выбираются на вылазки исключительно в темное время суток.

Финч тяжело болен, ни лекарства, ни возможное врачебное вмешательство уже не исправят ситуацию. Дело идет к трагическому концу, а единственного друга инженера (его верного пса) нельзя оставлять на произвол судьбы. Потому персонаж Тома Хэнкса на скорую руку конструирует человекоподобного робота и загружает в него минимальные данные для выживания в этом суровом и (опять же буквально) бесчеловечном мире. С одним дополнением: помимо трех классических законов робототехники Финч прописывает в «мозг» Джеффа (так он называет робота) закон, превалирующий над всеми остальными — заботиться о псе, когда самого Финча не станет.

В последние пару лет актер Том Хэнкс плотно подсел на иглу онлайн-одобрения. Кажется, что большое кино, которое изначально снимают для кинотеатрального проката, в условиях непрекращающейся пандемии, отходит в прошлое. Во всяком случае, так происходит во вселенной Хэнкса — проекты с участием актера стабильно выходят сразу на стриминге. Летом 2020 года мир увидел военную баталию «Грейхаунд», где Хэнкс сыграл капитана одноименного эсминца, противостоящего силам Вермахта зимой 1942 года. В конце прошлого года Том появился в вестерне Пола Гринграсса «Новости со всех концов света», что вышел на Netflix. Теперь постапокалиптическая драма «Финч», релиз которой, как и лента «Грейхаунд», состоялся на Apple TV+.

Финч

Это достаточно приземленная драма о правилах выживания в новых условиях существования на планете. Недаром эти самые правила персонаж Тома Хэнкса проговаривает несколько раз, общаясь с развивающимся искусственным интеллектом, встроенным в «мозг» робота Джеффа. К тому же, режиссер Мигель Сапочник (в «арсенале» постановщика – работа преимущественно над культовыми сериалами: «Доктор Хаус», «Игра престолов», «Настоящий детектив»), создавший данное творение, поместил актера по сути в монокино. Весь груз отыгрышей и притягивания зрительского внимания (почти весь хронометраж) возложен исключительно на Хэнкса. Лишь изредка камера Джо Уиллемса («Красный воробей», «Голодные игры») задерживается на технологических изысках Джеффа и обаятельном псе Гудиере, к которому зрители непременно привяжутся (особенно когда узнают, какие испытания этому существу пришлось пережить).

Сказать, что перед нами нечто кардинально новое в жанре постапокалиптических приключений немногочисленных выживших, все-таки трудно. И в кино, и в онлайн-кинотеатрах уже выходило достаточно много примеров и референсов, которые удачно ложатся на сеттинг «Финча». Тем не менее, назвать ленту Сапочника глубоко вторичной также затруднительно. К примеру, если Френсис Лоуренс, размышляя о будущем и надеждах на изменения, поместил героя Уилла Смита и его собаку в разрушенный Нью-Йорк, то режиссер «Финча» не слишком-то заботится о человечестве. В центре внимания постановщика оказывается мир, где люди все-таки остаются в прошлом. Но, тем не менее, успевают передать роботам накопленные за годы развития знания и опыт (совсем нетрудно представить, что со временем Джефф соберёт роботизированных partner in crime).

Финч

В отличие от той же «Дороги», или, допустим, «Книги Илая», «Финч» также не заостряет внимание на озверевших от голода людях и опасности, которую они из себя представляют (пусть герой Хэнкса пару раз и упоминает о том, на что готовы выжившие в поисках пропитания). Более ценный урок инженер дает роботу о доверии, что может спасти ему «жизнь». Объясняя Джеффу простые для людей истины, Финч местами теряется и пытается перевести все на язык истории. Но роботу, пока ещё не разбирающемуся в лексических парадигмах, сложнее переварить метафорический язык главного героя.

Говоря о борьбе, которая становится ежедневным испытанием Финча, нельзя не отметить, что во вселенной, выстроенной режиссером, главная опасность — вовсе не ультрафиолетовое излучение, а сам человек со своими изъянами и пороками. Этот фактор роднит ленту Мигеля Сапочника с теми же «Ходячими мертвецами», где угроза зомби-апокалипсиса — лишь одна из сложностей выживания, далеко не основная. Персонаж Тома Хэнкса для Джеффа — практически Маяковский, по кругу читающий о том, что такое хорошо, а что такое плохо. Безусловно, типаж героя опирается на предыдущие роли актера, в частности, его образ «Изгоя» Роберта Земекиса — отрешённый, одинокий, зацикленный на одном трудоголик.

«Финч» — кино, которое держится не только на харизме Тома Хэнкса. Во второй половине ленты внимание уделяется и трансформации Джеффа, его первым опытам в сфере самостоятельных действий и принятии собственных решений (отчасти из серии «первый блин комом»). По сути, фильм представляет собой постапокалистический роман воспитания с долей драмы и умиления. Созданный режиссером мир — вовсе не вселенная «Терминатора», где машины завоевывают планету. Джефф — не зрелый организм, не личность, но субъект деятельности, вынужденный пройти крайне оперативный процесс взросления, чтобы исполнять свою главную задачу, заложенную в него его создателем. Что будет с Джеффом после того, как собаки не станет (пусть даже по вполне естественным причинам)? Вопрос открытый, но риторический.