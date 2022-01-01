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Лукас Файгелфелд
Лукас Файгелфелд
Lukas Feigelfeld
О персоне
Фильмография
Лукас Файгелфелд
Lukas Feigelfeld
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Дата рождения
19 декабря 1986
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Лукаса Файгелфелда
Родился 19 декабря 1986 года. Вена, Австрия.
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Фильмография Лукаса Файгелфелда
Ведьмы
ужасы
2017, Германия / Австрия
4.0
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