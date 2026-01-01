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О персоне
Лукас Файгелфелд
Lukas Feigelfeld
Киноафиша
Персоны
Лукас Файгелфелд
Лукас Файгелфелд
Lukas Feigelfeld
Дата рождения
19 декабря 1986
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Лукаса Файгелфелда
Родился 19 декабря 1986 года. Вена, Австрия.
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Популярные фильмы
5.3
Ведьмы
(2017)
Фильмография Лукаса Файгелфелда
5.3
Ведьмы
Hagazussa
ужасы
2017, Германия / Австрия
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