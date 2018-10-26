«Ведьмы»: Рецензия Киноафиши

Сошедшие с тропы

Женщина с дочерью живут как отшельники, вдалеке от деревни. Они занимаются хозяйством и аккуратно обращаются с религией и духами, чтобы никого не обидеть. Но однажды мать заболевает странной болезнью, и никто не хочет ей помочь. Как и в фестивальном хите «Царь-птица», получившем несколько важных призов ММКФ этого года, все здесь происходит в основном в доме героев. Иногда они выходят из него, чтобы подзаработать или пообщаться с теми, кто проявляет к ним интерес. Длинные путешествия матери и дочери дают зрителям пищу для размышлений: не проклят ли их род и не тянут ли невидимые силы их на противоборство с богом и местными из ближайшей деревушки. Их домик кажется идеальным местом для того, чтобы сойти с ума - всегда открыт для новых гостей. А еще и лес неподалеку готов приютить очередную заблудшую душу в своих болотах.

Кадр из фильма «Ведьмы»

Медлительность «Ведьм» и подробности быта главных героинь создают при просмотре настроение предопределенности и невозможности убежать от собственной судьбы. Создатели тем самым идут по проторенной дорожке «Ведьмы» Роберта Эггерса, покорившей несколько лет назад сердца как зрителей, так и критиков. Здесь еще сильнее усилены проблемы с религией и окружающим безразличием. Это подчеркивается снегом, холодом и пугающими силуэтами, возникающими то тут, то там. Красота и ужас переплетаются в «Ведьмах», делая из очередного проекта про женщин, способных на многое, благодаря сверхестественным способностям, событие, способное увлечь и затянуть в сюжет зрителей всеми возможными способами. Не забыли авторы «Ведьм» и про темы взросления, принятия себя и любви к тем, кто уже отправился в мир иной. Сцены с черепом и оккультизмом – одни из самых страшных в современном кинематографе, даже учитывая то, что в них в целом ничего прямо ужасного и не показано, но осознание того, что рядом с тобой обитают чьи-то останки, уже создает эффект мурашек.

Кадр из фильма «Ведьмы»

Александра Квен («Первая любовь») играет ту самую девушку, «застрявшую» в доме с ребенком и черепом матери. Ее сыграла Клаудия Мартини («Комиссар Рекс»), а единственную заинтересованную в общении с отшельницей девушку изобразила Таня Петровски («Горный врач»). К ним присоединился и самый известный и знакомый зрителям актер - Хаймон Мария Буттингер («Список Шиндлера», «Перед рассветом»).

Германо-австрийские «Ведьмы» - это крепкое, тягучее кино про то, как людям тяжело живется друг с другом, с постоянным оглядыванием на религию и общественное мнение, и неважно о какой стране и времени идет речь. Все равно все в фильме перекроено по современным канонам, где скримеры, выпрыгивания, жуткие рожи в кадре, прямолинейное запугивание, кровь, кишки и прочее уходят на задний план. А самой историей руководит место, где все происходит, со всеми пугающими пейзажами и местной живностью. Конечно, никакие наши «Русалки», «Невесты» и прочие «Пиковые дамы» и рядом не стояли с их убогим изображением реальности и героями, которых бы и сами зрители с удовольствием отправили бы в утиль. В «Ведьмах» нет места юмору и смеху над несуразностью происходящего, персонажи многогранны, их интересно узнавать и постепенно раскрывать их тайны. Да, это скорее авторский проект, нежели обычный, пугательный, созданный для одноразового сбора денег и полного забытия. Фильм Лукаса Файгелфелда равняется на других и создает совершенно иные эмоции. К таким историях непременно хочется возвращаться, пересматривать и искать в «Ведьмах» то, что можно было пропустить при первых просмотрах.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 25 октября 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Ведьмы»