«Зимние братья»: Рецензия Киноафиши

Одинокий брат

Эмиль (Эллиотт Кроссе Хоув) гонит самогон и ворует с заводского склада химикаты. Варево собственного производства парень продает шахтерам, с которыми работает бок о бок под землей изо дня в день. Он влюблен в брюнетку по имени Анна (Виктория Кармен Сонн), вот только девушка взаимностью ему не отвечает. Она предпочитает проводить время в компании его брата (Саймон Сирс). И это не единственная проблема молодого человека. Шахтеры подозревают, что именно из-за самогона Эмиля в больницу с тяжелейшим отравлением попадает их друг и коллега.

Кадр из фильма «Зимние братья»

Фильм «Зимние братья» исландца Хлинюра Палмасона, учившегося в Национальной киношколе Дании, был тепло встречен на множестве кинофестивалей, только в Локарно картина получила четыре приза. Не обошел вниманием ленту и Московский Международный Кинофестиваль. На ММКФ-2018 «Зимние братья» демонстрировались в рамках программы «Фильмы, которых здесь не было». Понять благосклонность фестивальной аудитории к картине Хлинюра Палмасона можно без особых усилий. Режиссер-дебютант в полном метре снял фильм, пугающий и одновременно едва ли не завораживающий холодной эстетикой, а также предоставляющий головокружительный простор для интерпретаций.

Кадр из фильма «Зимние братья»

Музыкальное сопровождение «Зимних братьев» сродни саундтреку триллера с инопланетянами в качестве нежданных гостей. Но у Палмасона звук ложится на скрежет огромных механизмов фабрики и на изображение белого снега – чистого и безразличного к человеческим бедствиям, природы, величественной и измученной деятельностью не унимающегося в своих мытарствах человечества. Фильм показывает темноту шахт, со слабым светом фонарей, вмонтированных в каски шахтеров, и вытаскивает на всеобщее обозрение т.н. «внутренний мир» главного героя ленты – тоже те еще потемки.

Кадр из фильма «Зимние братья»

В кино Палмасон пришел с опытом работы фотографом, и эта профессия наложила отпечаток на первый полнометражный фильм режиссера. Зритель блуждает во тьме души Эмиля, словно он потерялся в художественной галерее, где проходят несколько фотовыставок. Одна из них всматривается в лица работяг, другая зачарована красотой безлюдных краев, еще одна представляет концептуальные фотографии, сделанные современным художником, четвертая наблюдает за учениями новобранцев.

Кадр из фильма «Зимние братья»

При этом «Зимние братья» позволяют увидеть «мечты» Эмиля, пройти по кромке воспаленного сознания молодого человека, что предстает то глупцом, не понимающим к каким тяжелым последствиям могут привести его поступки, то обезумевшим от ярости и обид зверем. В Эмиле проглядывают инфернальные черты и черты жертвы остракизма, похотливого извращенца и робкого паренька, что давно обжился во френдзоне. Эллиотт Кроссе Хоув не зря был назван на фестивале в Локарно «лучшим актером». Он воплотил противоречивого персонажа, прочесть которого не так-то просто.

Кадр из фильма «Зимние братья»

Об Эмиле, как и его брате, известно слишком мало, и в то же время слишком много. Кто их родители? Как они оказались в отдаленном шахтерском поселении? И как одному из них пришло в голову гнать самогонку на грязной кухне в бараке? Насыщенное отсылками и метафорами пространство «Зимних братьев» вполне позволяет говорить о том, что Хлинюр Палмасон рассказывает притчу, в которой ненавязчиво звучат размышления о мироустройстве, Боге и о человеке, границах его прав и возможностей. Во многом «Зимние братья» выстраиваются на проблематике «мамы!» Даррена Аронофски, «Антихриста» Ларса фон Триера и «Таксиста» Мартина Скорсезе.

Кадр из фильма «Зимние братья»

У Хлинюра Пальмасона мизантропия идет рука об руку с щемящей жалостью к роду людскому, его ничтожности перед природой и техникой, которую человек сам и создал. В «Зимних братьях» угадывается психологический триллер с загнанной в угол жертвой обстоятельств, припасшей камень за пазухой, и хитроумно сплетенная притча, где слышны религиозные мотивы. Зло в фильме предстает на бытовом уровне и с слишком человеческим лицом озлобленного до предела страдальца и одиночки, грезящего о близости и о превосходстве, скрывается оно и в готовности толпы сплотиться против одного, оставив где-то за скобками вопрос о личной ответственности и греховности.

Елена Громова

В российском прокате с 18 октября 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Зимние братья»