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Леонардо Нигро
Леонардо Нигро
Leonardo Nigro
О персоне
Фильмография
Леонардо Нигро
Leonardo Nigro
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Дата рождения
15 февраля 1974
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Мандурия, Италия
Биография Леонардо Нигро
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Фильмография Леонардо Нигро
Счастливый Лазарь
драма
2018, Италия / Франция / Швейцария
7.0
Альпийские приключения
приключения, драма, семейный
2015, Швейцария
6.0
Антитела
триллер, драма, криминал, ужасы
2005, Германия
6.0
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