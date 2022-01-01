TheatreHD: NT: Двенадцатая ночь, 2017

Тэмсин Грег исполняет роль Мальволии в новой трактовке классической комедии Шекспира о романтической путанице в том, кто есть кто. Корабль разбивается о скалы, и Виолу выбрасывает на берег. Ее брат-близнец Себастьян пропал, перед ней неизвестная земля. Исполненная решимости проложить себе дорогу самостоятельно, девушка отправляется на изучение окрестностей, и так начинается круговорот обманов, заблуждений и нераскрытых чувств. Чувства также переполняют дом герцога Орсино и графини Оливии, да с такой силой, что этот поток подхватывает даже обычно чопорную экономку Мальволию. В месте, где практически каждый не тот, за кого себя выдает, произойти может все, что угодно. Саймон Годвин («Человек и сверхчеловек», «Хитроумный план щеголей») руководит новой постановкой шекспировской комедии со звездой комедийных сериалов Тэмсин Грег («Книжный магазин Блэка», «Эпизоды») в роли преображенной любовью Мальволии.