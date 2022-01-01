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TheatreHD: NT: Двенадцатая ночь
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Twelfth Night

TheatreHD: NT: Двенадцатая ночь, 2017

2017 / Великобритания
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Новая трактовка классической комедии Шекспира
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О фильме

Тэмсин Грег исполняет роль Мальволии в новой трактовке классической комедии Шекспира о романтической путанице в том, кто есть кто. Корабль разбивается о скалы, и Виолу выбрасывает на берег. Ее брат-близнец Себастьян пропал, перед ней неизвестная земля. Исполненная решимости проложить себе дорогу самостоятельно, девушка отправляется на изучение окрестностей, и так начинается круговорот обманов, заблуждений и нераскрытых чувств. Чувства также переполняют дом герцога Орсино и графини Оливии, да с такой силой, что этот поток подхватывает даже обычно чопорную экономку Мальволию. В месте, где практически каждый не тот, за кого себя выдает, произойти может все, что угодно. Саймон Годвин («Человек и сверхчеловек», «Хитроумный план щеголей») руководит новой постановкой шекспировской комедии со звездой комедийных сериалов Тэмсин Грег («Книжный магазин Блэка», «Эпизоды») в роли преображенной любовью Мальволии.

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Продолжительность 3 часа 0 минут
Год выпуска 2017
Возраст 16+
Режиссер
Саймон Годвин
В ролях
Тэмсин Грег
Дэниэл Ригби
Тамара Лоуренс
Тамара Лоуренс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма TheatreHD: NT: Двенадцатая ночь 1 постер
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