«Великолепная»: Рецензия Киноафиши

50+: Как пережить развод?

Разменявшая пятый десяток Анжела (Мишель Ларок) легко и беззаботно живет в Ницце. Ее дом – полная чаша: любящий муж, дочка-подросток и лабрадор по кличке XXL. Роскошная квартира с экономкой. Никакой работы – только шоппинги и минимальные хлопоты по дому. В общем, не жизнь, а сказка. Но в канун Рождества дочь Леа (Ориан Дешамп) уезжает на репетицию своей рок-группы, а муж Макс (Паскаль Эльбе) с порога заявляет, что уходит навсегда. Обескураженную Анжелу добивает ее деспотичная мать (Франсуаза Фабиан), вызвавшая дочку забрать из аэропорта неподъемный багаж. В машине Анжелу охватывает паника, и чтобы успокоиться женщина звонит своему врачу-психиатру (Кад Мерад). Это Рождество Анжела проведет вдвоем с собакой.

Кадр из фильма «Великолепная»

Комедия «Великолепная» рассказывает, как пережить развод, если тебе уже далеко за сорок, а денег – куры не клюют. Анжела остается один на один со своей личной трагедией: от нее отвернулись дочь, мать и подруга (блистательная Росси де Пальма сыграла модельера, которой хочется лишь одного – хорошо выспаться, но, к сожалению, эта роль не стала украшением картины). Немного оклемавшись, Анжела начинает мстить своему бывшему мужу различными способами, о чем в деталях докладывает психиатру доктору Штейнману. Но ее месть – всего лишь очередная попытка вернуть бывшего мужа домой. В который раз услышав от супруга о расставании, Анжела впадает в депрессию. Плачет целыми днями. По совету подруги пьет снотворное. Пытается покончить с собой, выпив все прописанные доктором фитотравы. Суицид не удается: Анжела засыпает в машине, после чего получает нагоняй от матери. Далее в ход идут: отпуск на курорте, свидание в клубе, окончившееся неудачей в техническом плане, закупка в секс-шопе, и обязательное общение с продавцом фруктов (Жерар Дармон). Целый букет занятий для не утруждающей себя работой женщины.

Кадр из фильма «Великолепная»

На фоне прекрасных видов Ниццы трагедия Анжелы кажется очередной причудой богатой бездельницы. Ее героиня не вызывает симпатии либо сочувствия – глуповатая молодящаяся женщина, решившая дешевыми трюками вернуть мужа (образ не очень вяжется с названием картины – «Великолепная»). Складывается впечатление, что Анжела оторвана от реальности и живет в выдуманном мире, не замечая происходящего (что очевидно наблюдают и бывший муж, и дочь). Жалуясь на свою беду продавцу фруктов, Анжела боится, что муж отберет у нее квартиру. Спустя некоторое время женщина все же признается, что никогда не любила Макса.

Заканчивается история свадьбой главной героини с психотерапевтом доктором Штейнманом (он-то, оказывается, уже давно был влюблен в свою пациентку). Не сочтите за спойлер, хэппи-энд заявлен в самом начале ленты. Для Штейнмана Анжела является тем самым идеалом женщины, о котором он всегда мечтал. Впрочем, доктор – довольно забавный персонаж: он помогает пациентам избавиться от страхов, хотя сам боится высоты и долгое время не решается признаться Анжеле в своих чувствах. Самый адекватный персонаж во всей этой истории – продавец фруктов, переживший личную трагедию. Его сложно чем-то удивить, а к приключениям Анжелы он относится философски.

Кадр из фильма «Великолепная»

Самый позитивный момент в комедии: одинокие женщины – Анжела, ее дочь и мать – находят общий язык и начинают относиться друг к другу с теплотой. Ранее не проявлявшая материнской любви мать Анжелы уделяет дочери много внимания и помогает ей отвлечься от развода. Анжела, в свою очередь, поддерживает Леа, расставшуюся с парнем.

Фильм «Великолепная» стал режиссерским дебютом французской актрисы Мишель Ларок. Ларок экранизировала пьесу ирландского драматурга Джеральдина Арона, использовав в качестве декораций виды своего родного города Ниццы. Режиссерский дебют в 58 лет – неплохое начало, учитывая, что средства на съемки фильма Мишель Ларок собрала на краудфандинге. Очевидно, что актриса очень старалась блеснуть, поэтому выбрала близкую себе тему и сняла легкий фильм для женщин старшего поколения. Юной аудитории картина покажется скучной.

Кадр из фильма «Великолепная»

«Великолепная» – это необязательное, местами симпатичное легкое кино для отдыха и разгрузки мозгов, не претендующее на звание чего-то интеллектуального. Характеры персонажей узнаваемы, юмор простой, но его много и даже на похоронах он смотрится уместно.

Пожалуй, главная заслуга комедии «Великолепная» в том, что развод и расставание показаны в комедийном ключе. Неприятности случаются, но благодаря им жизнь может стать намного интереснее и счастливее, даже если вам уже за 50.

Екатерина Радюк

В российском прокате с 26 апреля 2018-го года

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