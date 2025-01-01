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Фильмография
Айлин Уолш
Eileen Walsh
Киноафиша
Персоны
Айлин Уолш
Айлин Уолш
Eileen Walsh
Дата рождения
16 апреля 1977
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Место рождения
Корк, Ирландия
Популярные фильмы
7.2
Сестры Магдалины
(2002)
6.7
Мелочи жизни
(2024)
Билеты
6.1
Rialto
(2019)
Фильмография Айлин Уолш
Жанр
Все
Драма
Исторический
Комедия
Год
Все
2025
2024
2019
2008
2002
Все
5
Фильмы
4
Сериалы
1
Актриса
5
Маленький городок, большая история
драма, комедия
2025, Великобритания/США
6.7
Мелочи жизни
Small Things Like These
драма, исторический
2024, Бельгия / Ирландия / США
Смотреть трейлер
Рецензия
Билеты
6.1
Rialto
Rialto
драма
2019, Ирландия / Великобритания
5.9
Эдем
Eden
драма
2008, Ирландия
Смотреть трейлер
7.2
Сестры Магдалины
The Magdalene Sisters
драма
2002, Ирландия / Великобритания
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