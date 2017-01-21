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Gook

Гук, 2017

2017 / США
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14 голосов Рейтинг IMDb: 7
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О фильме

29 апреля 1992 года. Братья-корейцы Эли (Джастин Чон) и Дэниэл (Давид Со) управляют магазином женской обуви и с трудом сводят концы с концами. Вдобавок их регулярно задирают местные афроамериканцы. Немного оптимизма в их быт вносит чернокожая девочка Камилла (Симона Бейкер), которая любит зависать с братьями. Когда суд оправдает полицейских, избивших Родни Кинга, в Лос-Анджелесе начнется самый массовый бунт в истории города — тысячи афроамериканцев выйдут на улицы, и тогда Эли и Дэниэлу предстоит столкнуться с яростью, копившейся в городе годами.

7.0 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в мире 21 января 2017
Возраст 16+
Режиссер
Джастин Чон
В ролях
Джастин Чон
Симон Бэйкер
Кёртис Кук мл.
Крис Джай Алекс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Гук 2 постера
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В далеком 2013-ом американский актер Джастин Чон бегал в женском белье, прикрывая свое достоинство плюшевым медведем, − это была алкогольная комедия про запоздалый пубертат «21 и больше». Но сегодня он снимает серьезный артхаус, где отыгрывает крайне драматичную роль. Чон − довольно успешен, он сумел засветиться в «Сумерках» (и последующих новолуниях, затмениях и рассветах), нескольких бодрых сериалах и даже в собственной комедии. Но действительно стоящей на…
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Кадры из фильма Все кадры
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