29 апреля 1992 года. Братья-корейцы Эли (Джастин Чон) и Дэниэл (Давид Со) управляют магазином женской обуви и с трудом сводят концы с концами. Вдобавок их регулярно задирают местные афроамериканцы. Немного оптимизма в их быт вносит чернокожая девочка Камилла (Симона Бейкер), которая любит зависать с братьями. Когда суд оправдает полицейских, избивших Родни Кинга, в Лос-Анджелесе начнется самый массовый бунт в истории города — тысячи афроамериканцев выйдут на улицы, и тогда Эли и Дэниэлу предстоит столкнуться с яростью, копившейся в городе годами.