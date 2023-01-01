«Женись, потом поговорим»: Винер ошарашила молодого волокиту заявлением

Невозможно общаться: женщин с этими именами не просто так все недолюбливают

Вася — щеголь, Раиса Захаровна — нимфа: такими звезд фильма «Любовь и голуби» вы не видели

Тест: в душе вы взрослый или ребенок?

Самый страшный фильм СССР: людей увозили в реанимацию из кинотеатров

Что у нее с лицом? Дочь Барановской переполошила народ

Скрывала его годами: посмотрите, как выглядит брат-близнец Малышевой

Купались в золоте: как продавцы обвешивали народ во времена СССР

Дожившая до 93 лет Пахмутова каждый день ест на завтрак блюдо, которое стоит копейки

Мучения позади: Виторган слезливо обратился к четырехлетней дочери

Рыбак из мема «Батя, ты как, нормально?» взялся за голову и снова стал звездой (фото)