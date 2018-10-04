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Любовь моя
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Il bene mio

Любовь моя, 2018

2018 / Италия
5.7 Оцените
15 голосов
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О фильме

После разрушительного землятресения все жители переехали и предпочли забыть об этом. В городе остается последний житель — Элия, который отказывается покидать места, с которыми связана вся его жизнь. Даже мэр уговаривает его уехать. Когда, наконец, Элия соглашается, он вдруг замечает, что в городе есть кто-то еще… Нур скрывается в развалинах школы, где жена Элия погибла во время землетрясения. Она — молодая женщина в бегах, и эта встреча ставит Элию перед неумолимым выбором. Магия заброшенных мест и таинственных встреч, жизненных парадоксов и снов наяву окутывает больше несуществующий город Провидденца, чье название переводится с итальянского как Провидение.

5.7 Оцените
15 голосов
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в мире 4 октября 2018
Возраст 16+
Режиссер
Пиппо Маццапеза
В ролях
Серджо Рубини
Серджо Рубини
Дино Аббрешия
Франческо Де Вито
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Любовь моя 1 постер
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