Любовь моя, 2018

После разрушительного землятресения все жители переехали и предпочли забыть об этом. В городе остается последний житель — Элия, который отказывается покидать места, с которыми связана вся его жизнь. Даже мэр уговаривает его уехать. Когда, наконец, Элия соглашается, он вдруг замечает, что в городе есть кто-то еще… Нур скрывается в развалинах школы, где жена Элия погибла во время землетрясения. Она — молодая женщина в бегах, и эта встреча ставит Элию перед неумолимым выбором. Магия заброшенных мест и таинственных встреч, жизненных парадоксов и снов наяву окутывает больше несуществующий город Провидденца, чье название переводится с итальянского как Провидение.