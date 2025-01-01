Меню
Фильмы
Миллион мелких осколков
Постеры фильма «Миллион мелких осколков»
В прокате
Премьеры
Онлайн
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Отзывы
2025, Россия, комедия
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Затерянное место
Отзывы
2024, США, ужасы, триллер
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Плагиатор
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
5,5 часов и рейтинг на КП 8,2: о российском сериале «Большая секунда» мало кто слышал, и зря — те, кто посмотрел, уже его не забудут
Забудьте все, что было в 1 сезоне: в «Далеком городе» появится герой, способный изменить Садакат
Почему в «Матрице» все ходили в черных очках? Да, это стильно — но еще и с глубоким смыслом
«Ему не дали, и я пролетел»: Высоцкий не успел снять фильм своей мечты из-за советской власти — написал сценарий и песни, но это не спасло
Теперь мы узнаем, через что прошел Хеймитч: новый приквел «Голодных игр» уже снимают — и вот что нас ждет (видео)
В «Мастере и Маргарите» Воланд тайно присутствовал в ключевых сценах с Пилатом: просто напрягите слух
Книжный Пилат после такого изувечил бы слугу: этот ляп в самом начале «Мастера и Маргариты» Бортко не замечали десятки лет
Неразумные, но умом и сообразительностью отличаются: в «Атаке» титаны съели тысячи из-за одного конкретного человека
«Надеялись на другой финал»: интервью о «Гарри Поттере» со звездой «Метода» Ангелиной Стречиной — о курьезах, любимых чарах и маховике времени
Орлы, Балрог или кто пострашнее? Во «Властелине колец» Саурон — не самый могущественный: вот кто мог одолеть его одной левой
«Будто разные фильмы смотрю»: Жители СССР так и не увидели нормальный финал «Интердевочки» — его сняли специально для Запада
