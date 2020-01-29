«Миллион мелких осколков»: Рецензия Киноафиши

Не очень жуткое, но убедительное кино про борьбу с зависимостями. Аарон Тейлор-Джонсон во главе и выдающийся второй план компенсируют излишне ровный и спокойный темп повествования.

Джеймс (Аарон Тейлор-Джонсон) — прожигатель жизни, весельчак, наркоман и тусовщик. Но после очередного эксцесса он оказывается (не без стараний его семьи и старшего брата в особенности) в реабилитационной клинике. Здесь он самый молодой и самый не принимающий порядки: пить нельзя, употреблять нельзя, с девушками общаться нельзя. Но ни организм, ни психика Джеймса уже не выдерживают. А значит, нужно попытаться что-то сделать и как-то себе помочь.

«Миллион мелких осколков» — экранизация бестселлера Джеймса Фрея, писателя, книгоиздателя и предпринимателя. До того, как он обрёл все эти должности, он был обычным алкашом и торчком, не слезавшим с крэка. В этой книге он рассказывает о своём опыте лечения от зависимостей, о том, как смог восстановить изувеченные веществами тело и душу.

Миллион мелких осколков

Права на экранизацию Джеймса Фрея куплены были давно. Материал действительно располагающий: сконцентрированная на одном герое история упадка и возрождения. Постановщицей ленты стала Сэм Тейлор-Джонсон, более известная за работы в фотографии, но уже успевшая снять один фильм, который все заслуженно ненавидят, — «50 оттенков серого» и один, который все незаслуженно забыли, — «Быть Джоном Ленноном».

Как и в биографической ленте 2009 года, Тейлор-Джонсон работает со своим мужем Аароном. Конечно, такое протагонистоцентричное кино не может получиться без крутого актерского выхода в главной роли. И Аарон Тейлор-Джонсон очень старается. Он самозабвенно демонстрирует все ужасы наркотического разложения, истерит, впадает в апатию и для убедительности дважды демонстрирует full frontal nudity. В общем, главного артиста упрекнуть не в чем.

Интересен и остальной актёрский состав. Знаменитостям в принципе привычно бывать на разного рода рехабах, но особую пикантность касту придаёт Билли Боб Торнтон — один из в своё время наиболее засветившихся голливудских хулиганов и пропойц. Он играет идущего на поправку гангстера, помогающего Джеймсу в реабилитации. Кроме Торнтона здесь много заметных небольших ролей: Джованни Рибизи появляется всего в трёх сценах, но все три ворует своей ролью неуравновешенного эротомана, Чарли Ханнэм играет почти архетипического старшего брата, которого хотелось бы иметь каждому, и, наконец, отличная роль Одессы Янг — девушка Лилли, с которой герой Джеймса вынужден нарушить главное правило клиники реабилитации: никаких взаимоотношений между полами.

Миллион мелких осколков

При этом «Миллион мелких осколков» — не романтическое кино, Лилли и Джеймса, конечно, влечёт друг к другу, но у них слишком много своих проблем, которые нужно решить, перед тем как окунуться в бездну романтических взаимоотношений.

Прекрасные актёрские работы не подтверждаются столь же выдающимся сценарием и режиссурой. К тексту можно предъявить претензию в относительной вялотекучести сюжета. Зрителю педантично и подробно рассказываются все «прелести» реабилитации, но по-настоящему эмоциональные сцены сменяются некоторыми провисаниями сюжета. Также мало рассказано о мотивации главного героя и всём хорошем, что есть в нём. В конце концов, после реабилитации он стал полновесной творческой и менеджерской единицей — разве всё это взялось из ниоткуда?

В плане режиссуры же фильм хорошо сделан, но ему иногда не хватает смелости. Это странно, ведь первые минут десять насыщены яркими изобразительными средствами, а перед названием фильма нам показывают впечатляющую сцену: то ли творческую фантазию молодого художника, то ли срыв в алкогольную деменцию (ключевое слово: жижа на стенах).

Миллион мелких осколков

Долго не выходивший в прокат «Миллион мелких осколков» остался вне наградной гонки, но впечатляет продуманными актёрскими работами. Из-за этого можно однозначно сказать, что, несмотря на все недостатки, у этого фильма есть сердце.

В первую очередь это кино для любителей драмы, а не мелодрамы. Сильных фильмов о зависимостях сейчас выходит не так много, тем более, рассказывающих о зависимостях не путём визуального террора, а историей о живом и симпатичном персонаже.

Петр Волошин