«Мэнди»: Рецензия Киноафиши

Николас Кейдж уходит в отрыв

В России мало кому известно имя итальянского режиссёра Паноса Косматоса, снявшего всего лишь один фильм в далёком 2010-ом, а в 2018-ом взорвавшего фестиваль «Сандэнс» своей новой работой «Мэнди», которая затем отправилась в Канны в параллельную секцию «Двухнедельник режиссёров». Однако все мы знаем и любим (в основном за мемы) Николаса Кейджа, сыгравшего в нём главную роль. Картина уже успела приковать к себе всеобщее внимание 100% рейтингом на Rotten Tomatoes и заявлениями зарубежных критиков, что актёр, имеющий самую противоречивую и спорную фильмографию в истории, вернулся и убил всех своей игрой. Подробнее о том, кого и чем убил Ник, читайте в нашей рецензии.

Кадр из фильма «Мэнди»

Дровосек Ред (как и полагается, с густой бородой и в клетчатой рубашке) никого не трогает и живёт себе спокойно в уютной лесной хижине вместе со своей женой Мэнди. Их мирному существованию и тихому счастью ничего не угрожает, пока однажды девушка не попадается на глаза лидеру местного религиозного культа по имени Иеремия. Теперь он одержим идеей похитить её, что он успешно проделывает при помощи банды байкеров-оккультистов. За этим следует ритуальное сожжение прекрасной девы прямо на глазах у Реда, который тут же слетает с катушек, выковывает себе могучий топор, обзаводится арбалетом и отправляется мстить. А мстить он будет до тех пор, пока последний из банды не умрёт в самых страшных мучениях. И всё это происходит в 1983 году.

Кадр со съёмок фильма «Мэнди»

Что же так привлекло в ленте Косматоса зарубежных критиков? «Мэнди» – кино во всех смыслах нестандартное, а подобное единодушие в таких случаях встречается редко. Перед нами вроде бы нетипичная картина со вполне себе типичным сюжетом, снятая в 2018-ом году под стилизацию фильмов категории B из 80-х. Но в первую очередь, режиссёр покорил публику тем, что разрубил все рамки и расстрелял известные жанровые клише, заманив зрителя в пучину ужасающего неведения, что может ожидать за следующим сюжетным поворотом. Однако мы считаем нужным предостеречь, что «Мэнди» – это поистине гремучая и адская смесь хоррора и трэша, которая гарантирует вам полное погружение в происходящее, однако не гарантирует того, что оно вам понравится.

Что ни говори, но все-таки на 90% фильм состоит из безумства Николаса Кейджа, вернувшегося в своём самом известном образе – образе мема. Описывать всё, что он вытворяет на экране, совершенно бессмысленно – это необходимо узреть. Если вкратце, то вы увидите, как Ник орёт, пьёт водку, потом снова орёт и снова пьёт водку (и так в течение нескольких минут), с ног до головы облитый кровью убитого врага нюхает кокаин и зажигает сигарету от горящей головы... Всё это, конечно, очень смешно, и происходящее с каждой сценой всё больше ударяется в комедию, к которой невозможно относиться серьёзно. И в этом исключительно заслуга Кейджа, так как без него фильм не был бы таким, какой он есть.

Кадр из фильма «Мэнди»

Нельзя не отметить демоническую и беспокойную атмосферу, созданную из тревожного саундтрека Йохана Йоханнссона, всех оттенков красного, томно произносимых героями цитат и наркотического дурмана (в котором, кажется, пребывают все без исключения персонажи). Из сотни других фильмов на тему мести этот выделяется уникальным киноязыком и нестандартным режиссёрским видением, однако особого видения мира мало для того, чтобы считать фильм удачным, потому как в нём осталось много неопределённости с тем, чем он пытается быть для зрителя. А «Мэнди», кажется, с этим так и не определился, и поэтому представляет собой лишь неоправданно долгий мем с участием Николаса Кейджа.

Олеся Трошина

Расписание и покупка билетов на «Мэнди»