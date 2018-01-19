Country
USA
Runtime
2 hours 1 minute
Production year
2018
Online premiere
14 September 2018
World premiere
19 January 2018
Release date
|27 September 2018
|Russia
| Cinema Prestige
|18+
|21 September 2018
|Australia
|
|MA 15+
|28 September 2018
|Austria
|
|
|21 December 2018
|Egypt
|
|
|1 November 2018
|Germany
|
|
|12 October 2018
|Great Britain
|
|
|25 October 2018
|Greece
|
|
|13 December 2018
|Hong Kong
|
|
|26 October 2018
|Hungary
|
|
|12 October 2018
|Ireland
|
|
|10 November 2018
|Japan
|
|
|18 October 2018
|Kuwait
|
|
|8 November 2018
|Lebanon
|
|
|14 September 2018
|Netherlands
|
|
|3 October 2018
|Philippines
|
|
|27 September 2018
|Portugal
|
|
|13 September 2018
|Singapore
|
|
|29 January 2019
|South Korea
|
|
|2 November 2018
|Taiwan
|
|
|13 September 2018
|USA
|
|
|22 November 2018
|Ukraine
|
|
Budget
$6,000,000
Worldwide Gross
$1,765,071
Production
SpectreVision, Umedia, Legion M
Also known as
Mandy, Mandy - Kult pomsty, Mandy: A bosszú kultusza, Mandy: Sede de Vingança, Μάντυ, Манди, Менди, Менді, Мэнди, 맨디, マンディ 地獄のロード・ウォリアー, 曼蒂, 狂屠絕路