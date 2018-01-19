Menu
Russian
Рейтинги
6.3 IMDb Rating: 6.5
Mandy

Mandy

Mandy 18+
Mandy - trailer
Mandy  trailer
Country USA
Runtime 2 hours 1 minute
Production year 2018
Online premiere 14 September 2018
World premiere 19 January 2018
Release date
27 September 2018 Russia Cinema Prestige 18+
21 September 2018 Australia MA 15+
28 September 2018 Austria
21 December 2018 Egypt
1 November 2018 Germany
12 October 2018 Great Britain
25 October 2018 Greece
13 December 2018 Hong Kong
26 October 2018 Hungary
12 October 2018 Ireland
10 November 2018 Japan
18 October 2018 Kuwait
8 November 2018 Lebanon
14 September 2018 Netherlands
3 October 2018 Philippines
27 September 2018 Portugal
13 September 2018 Singapore
29 January 2019 South Korea
2 November 2018 Taiwan
13 September 2018 USA
22 November 2018 Ukraine
Budget $6,000,000
Worldwide Gross $1,765,071
Production SpectreVision, Umedia, Legion M
Also known as
Mandy, Mandy - Kult pomsty, Mandy: A bosszú kultusza, Mandy: Sede de Vingança, Μάντυ, Манди, Менди, Менді, Мэнди, 맨디, マンディ 地獄のロード・ウォリアー, 曼蒂, 狂屠絕路
Director
Panos Cosmatos
Panos Cosmatos
Cast
Nicolas Cage
Nicolas Cage
Andrea Riseborough
Andrea Riseborough
Linus Roache
Linus Roache
Bill Duke
Bill Duke
Richard Brake
Richard Brake
Similar films for Mandy
Prisoners of the Ghostland 4.2
Prisoners of the Ghostland (2021)
Pig 7.1
Pig (2021)
Willy's Wonderland 5.3
Willy's Wonderland (2021)
Possessor 6.5
Possessor (2020)
Color Out of Space 5.7
Color Out of Space (2020)
Saint Maud 6.7
Saint Maud (2019)
Suspiria 6.7
Suspiria (2018)
You Were Never Really Here 6.7
You Were Never Really Here (2017)
Mom and Dad 5.6
Mom and Dad (2017)
Bone Tomahawk 7.1
Bone Tomahawk (2015)
Green Room 6.9
Green Room (2015)
Joe 6.9
Joe (2013)
Film rating

6.3
18 votes
6.5 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

R. 12 October 2018, 06:59
Два часа чистой эстетики. Зайдёт тем, кто понимает, кино — не всегда только актёры с их репликами. Иногда — это невероятно красивая и проработанная… Read more…
Дарья Сергеева 13 October 2018, 00:43
Бредовее филтма я не смотрела! Не знаю, кому вот это вот может понравиться. Не тратьте время и деньги
Quotes
Red Miller [Before he smashes the cult leader's head with his bare hands] A psychotic drowns where the mystic swims. You're drowning. I'm swimming.
Mandy - trailer
Mandy Trailer
Mandy - trailer in russian
Mandy Trailer in russian
