Мэнди - дублированный трейлер
Киноафиша Трейлеры Мэнди. Дублированный трейлер

Мэнди. Дублированный трейлер

Дата публикации: 16 августа 2018
Мэнди – Николас Кейдж на тропе войны
R. 12 октября 2018, 06:59
Оценка
Два часа чистой эстетики. Зайдёт тем, кто понимает, кино — не всегда только актёры с их репликами. Иногда — это невероятно красивая и проработанная картинка в сочетании с самым что ни на есть атмосферным звуком. Единственное, ввиду почти полного отсутствия диалогов/монологов, начинаешь с подозрением вслушиваться в отечественную озвучку. По просмотру ощущение, что тебя в чём-то обманули, there's something missing, надо смотреть и оригинал. Впрочем, ничего нового!
12 октября 2018, 06:59 Ответить
Kristina Boldyreva 12 октября 2018, 12:28
Оценка
Ни что на этом свете , не заставит меня посмотреть его еще раз)))!
12 октября 2018, 12:28 Ответить
Дарья Сергеева 13 октября 2018, 00:43
Оценка
Бредовее филтма я не смотрела! Не знаю, кому вот это вот может понравиться. Не тратьте время и деньги
13 октября 2018, 00:43 Ответить
6.3 Мэнди
Мэнди боевик, триллер, 2018, США
