Мэнди. Дублированный трейлер
Мэнди. Дублированный трейлер
Дата публикации: 16 августа 2018
Мэнди
– Николас Кейдж на тропе войны
Все трейлеры фильма
R.
12 октября 2018, 06:59
Оценка
Два часа чистой эстетики. Зайдёт тем, кто понимает, кино — не всегда только актёры с их репликами. Иногда — это невероятно красивая и проработанная картинка в сочетании с самым что ни на есть атмосферным звуком. Единственное, ввиду почти полного отсутствия диалогов/монологов, начинаешь с подозрением вслушиваться в отечественную озвучку. По просмотру ощущение, что тебя в чём-то обманули, there's something missing, надо смотреть и оригинал. Впрочем, ничего нового!
12 октября 2018, 06:59
1
0
Ответить
Kristina Boldyreva
12 октября 2018, 12:28
Оценка
Ни что на этом свете , не заставит меня посмотреть его еще раз)))!
12 октября 2018, 12:28
1
0
Ответить
Дарья Сергеева
13 октября 2018, 00:43
Оценка
Бредовее филтма я не смотрела! Не знаю, кому вот это вот может понравиться. Не тратьте время и деньги
13 октября 2018, 00:43
1
0
Ответить
6.3
Мэнди
боевик, триллер, 2018, США
Онлайн
02:09
Ждун 2
трейлер
02:44
Дом, который построил Джек
дублированный трейлер
02:10
Лекарь 2: Наследие Авиценны
дублированный трейлер
01:55
Космическая собака Лида
трейлер
02:02
Дети леса 2
дублированный трейлер
00:59
Частная жизнь
дублированный трейлер
00:43
Кощей. Тайна живой воды
тизер-трейлер
01:08
Волшебник Изумрудного города. Великий и Ужасный
тизер-трейлер
01:15
Последний богатырь. Колобок
трейлер
00:52
Смешарики. Сквозь вселенные
тизер
