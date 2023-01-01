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Киноафиша Фильмы Открой глаза Открой глаза, 1997: актеры и роли
Abre los ojos Открой глаза 1997 / Испания / Италия / Франция
7.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Открой глаза, 1997: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Алехандро Аменабар Алехандро Аменабар Alejandro Amenabar
В ролях
Пенелопа Крус Пенелопа Крус Penelope Cruz Эдуардо Норьега Эдуардо Норьега Eduardo Noriega Чете Лера Chete Lera Феле Мартинес Феле Мартинес Fele Martínez Найва Нимри Найва Нимри Najwa Nimri
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