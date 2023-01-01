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Открой глаза
Открой глаза, 1997: актеры и роли
Abre los ojos
Открой глаза
1997 / Испания / Италия / Франция
7.7
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.7
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Открой глаза, 1997: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Алехандро Аменабар
Alejandro Amenabar
В ролях
Пенелопа Крус
Penelope Cruz
Эдуардо Норьега
Eduardo Noriega
Чете Лера
Chete Lera
Феле Мартинес
Fele Martínez
Найва Нимри
Najwa Nimri
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