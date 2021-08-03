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Найва Нимри

Najwa Nimri
Найва Нимри
Найва Нимри Najwa Nimri
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Дата рождения
14 февраля 1972
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса, Композитор
Место рождения
Памплона, Наварра, Испания
Рост
166 см
Биография Найвы Нимри

Фильмография Найвы Нимри
Комната в Риме
Комната в Риме
драма 2010, Испания
7.0
Вербо
Вербо
фэнтези, боевик 2010, Испания
5.0
Тайные агенты
Тайные агенты
криминал 2004, Франция / Италия / Испания
6.0
Люсия и секс
Люсия и секс
драма 2001, Франция / Испания
5.0
Любовники полярного круга
Любовники полярного круга
драма 1998, Испания
4.0
Открой глаза
Открой глаза
триллер, драма, детектив, фантастика 1997, Испания / Италия / Франция
7.0
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