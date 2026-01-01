«Полчища насекомых»: сезон комаров в России открыт – узнали у травника Юровского, как спастись от кровососов без дорогущей «химии»

Жалею, что выбрасывала банки из-под кофе – теперь берегу каждую: нашла крутое применение на кухне

Жара стала невыносимой? Я спасаюсь обычным полотенцем и сплю как младенец - крутой лайфхак, как охладить комнату за 2 минуты

На эту сюжетную дыру в «Истории игрушек» Pixar закрывали глаза 31 год: в 5 части объяснили так, что хочется похлопать

Выходные без провалов: 5 шикарных мини-сериалов с рейтингом до 9,4, которые не дают отвлечься ни на минуту

863 тысячи россиян оценили отечественный триллер на 7.8: его не поставить фоном — держит за горло до финала

Бесспорно, «Ликвидация» — шедевр: но вы видели 5 других лучших фильмов Урсуляка?

Тест: угадайте 6 фильмов с Гурченко по кадру – 50% зрителей ошибаются уже в начале

«Еле осилила полторы серии» и «не смогла смотреть»: сериал, который должен был заменить «Мосгаз» на Первом, неожиданно провалился — и вот почему

В «Ходячих мертвецах» есть один эпизод с рейтингом 9,6 на IMDb, который зрители пересматривают годами — и он считается самым страшным