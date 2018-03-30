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Киноафиша Рецензии «Твой выход, детка!»: Рецензия Киноафиши

«Твой выход, детка!»: Рецензия Киноафиши

30 марта 2018 00:00
«Твой выход, детка!»: Рецензия Киноафиши
Лихой развод

В студенческие годы Тони (Каролин Кебекус) и Марк (Максим Мехмет) были страстно влюблены друг в друга, впоследствии их буйный роман перерос в нечто большее. Они поженились, обзавелись двумя детьми – теми еще спиногрызами. Их дочь-подросток Эмма (Арина Прокофьева) засматривается на парня из школы, а десятилетнему сыну Тобиасу (Арсений Бультман) нужны только шахматы и милый хомячок. Детишки вовсю дерзят родителям, нагло диктуя свои правила старшим. Но Тони и Марк все равно беззаветно любят своих наследников и боятся признаться им, что собираются развестись. Тем не менее развод уже не за горами. Они поставили в известность о своем расставании друзей и практически обо всем договорились. Вот только мечты о цивилизованном расторжении брака останутся мечтами. Карьерные лестницы почти бывших супругов резко пошли вверх. Перед каждым стоит заманчивое предложение отправиться в длительную командировку, и никто не хочет отказываться от перспектив из-за необходимости остаться дома и присматривать за детьми. Масло в огонь подливает и появление в жизни Марка другой женщины (Патрисия Меден).

Кадр из фильма «Твой выход, детка»
Кадр из фильма «Твой выход, детка»

Фильм «Твой выход, детка!» Свена Унтервальдта мл. – ремейк французской комедии «Любовь вразнос» Мартина Бурбулона. Французская кинолента отличалась бодрым черным юмором, который подчас приводил зрителя в замешательство. Главные герои фильма во время развода пытались насолить друг другу не самым ожидаемым образом. Папа (Лоран Лафитт) и мама (Марина Фуа) изо всех сил настраивали против себя родных детей, чтобы некогда любимый человек остался у разбитого корыта. Бурбулон с пугающей лихостью показывал на экране безжалостные столкновения скоро экс-супругов, которые в погоне за своей целью забыли о чувствах и здоровье детей. Мама их «случайно» отравила, отец метко целился, играя в пейнтбол, и это еще не самые безбашенные выходки с виду приличных людей. «Любовь вразнос» насыщена драйвовыми комедийными сценками, заставляющими кровь в венах стыть от того, настолько болезненные затронуты в фильме вопросы. Неудивительно, что история семьи Лерой из ленты Бурбулона привлекла внимание работников киноиндустрии и за пределами Франции.

Кадр из фильма «Твой выход, детка»
Кадр из фильма «Твой выход, детка»

Комедия Свена Унтервальдта мл. слово в слово оригинал не дублирует. И дело не только в том, что у Тони и Марка двое детей, а не трое, как у супругов Лерой. «Твой выход, детка!» гораздо сдержаннее «Любви вразнос» в отношении воспроизведения безумств родителей, не на шутку разошедшихся подставляя друг друга. В фильме задействованы не все эпизоды из комедии Бурбулона, а часть сцен была заметно переделана. К тому же Свен Унтервальдт мл., всматриваясь в отношения родителей и детей, прописывает мораль в своей работе гораздо нарочитее, чем его французский коллега. Там, где в «Любви вразнос» ставилось многоточие, ремейк смело ставит восклицательный знак и закрывает глаза на нюансы, превращая историю о непростом разводе в лекцию о ценности семьи.

Кадр из фильма «Твой выход, детка»
Кадр из фильма «Твой выход, детка»

Конечно, «Любовь вразнос» нельзя назвать шедевром мирового кинематографа. Но имеющиеся в фильме огрехи перекрывала актерская игра Марины Фуа и Лорана Лафитта. Каролин Кебекус и Максим Мехмет в «Твоем выходе, детка!» особой возможности раскрыться и проявить себя во всей красе не получают. Пресловутая химия между ними и актерами-детьми о своем присутствии напоминает не во всех сценах, и шероховатости в комедии мало чем перекрываются. Свен Унтервальдт излишне напорист, он идет напролом, ускоряя шаг с каждой минутой. Его поспешность оборачивается тем, что главные герои фильма порой приобретают грубоватые карикатурные очертания.

Кадр из фильма «Твой выход, детка»
Кадр из фильма «Твой выход, детка»

Не стоит ожидать, что в фильме, снятом в Германии, будет присутствовать хотя бы намек на шарм, столь свойственный французским комедиям. По настроению «Твой выход, детка!» заметно отличается от «Любви вразнос», и это далеко не минус фильма, позволяющего зрителю еще раз обратиться к уже известному подходу в осмыслении развода и его последствий, чтобы увидеть еще одну из граней проблемы. Тем не менее «Твой выход, детка!» постигла судьба большинства ремейков мало-мальски примечательных работ. Комедия Свена Унтервальдта мл. не может выбраться из тени оригинальной картины. В киноленте Бурбулона вопросы ставились острее, а ответы не были столь буквальными и очевидными.

Елена Громова

В российском прокате с 29 марта 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Твой выход, детка!»

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