«Твой выход, детка!»: Рецензия Киноафиши

Лихой развод

В студенческие годы Тони (Каролин Кебекус) и Марк (Максим Мехмет) были страстно влюблены друг в друга, впоследствии их буйный роман перерос в нечто большее. Они поженились, обзавелись двумя детьми – теми еще спиногрызами. Их дочь-подросток Эмма (Арина Прокофьева) засматривается на парня из школы, а десятилетнему сыну Тобиасу (Арсений Бультман) нужны только шахматы и милый хомячок. Детишки вовсю дерзят родителям, нагло диктуя свои правила старшим. Но Тони и Марк все равно беззаветно любят своих наследников и боятся признаться им, что собираются развестись. Тем не менее развод уже не за горами. Они поставили в известность о своем расставании друзей и практически обо всем договорились. Вот только мечты о цивилизованном расторжении брака останутся мечтами. Карьерные лестницы почти бывших супругов резко пошли вверх. Перед каждым стоит заманчивое предложение отправиться в длительную командировку, и никто не хочет отказываться от перспектив из-за необходимости остаться дома и присматривать за детьми. Масло в огонь подливает и появление в жизни Марка другой женщины (Патрисия Меден).

Кадр из фильма «Твой выход, детка»

Фильм «Твой выход, детка!» Свена Унтервальдта мл. – ремейк французской комедии «Любовь вразнос» Мартина Бурбулона. Французская кинолента отличалась бодрым черным юмором, который подчас приводил зрителя в замешательство. Главные герои фильма во время развода пытались насолить друг другу не самым ожидаемым образом. Папа (Лоран Лафитт) и мама (Марина Фуа) изо всех сил настраивали против себя родных детей, чтобы некогда любимый человек остался у разбитого корыта. Бурбулон с пугающей лихостью показывал на экране безжалостные столкновения скоро экс-супругов, которые в погоне за своей целью забыли о чувствах и здоровье детей. Мама их «случайно» отравила, отец метко целился, играя в пейнтбол, и это еще не самые безбашенные выходки с виду приличных людей. «Любовь вразнос» насыщена драйвовыми комедийными сценками, заставляющими кровь в венах стыть от того, настолько болезненные затронуты в фильме вопросы. Неудивительно, что история семьи Лерой из ленты Бурбулона привлекла внимание работников киноиндустрии и за пределами Франции.

Кадр из фильма «Твой выход, детка»

Комедия Свена Унтервальдта мл. слово в слово оригинал не дублирует. И дело не только в том, что у Тони и Марка двое детей, а не трое, как у супругов Лерой. «Твой выход, детка!» гораздо сдержаннее «Любви вразнос» в отношении воспроизведения безумств родителей, не на шутку разошедшихся подставляя друг друга. В фильме задействованы не все эпизоды из комедии Бурбулона, а часть сцен была заметно переделана. К тому же Свен Унтервальдт мл., всматриваясь в отношения родителей и детей, прописывает мораль в своей работе гораздо нарочитее, чем его французский коллега. Там, где в «Любви вразнос» ставилось многоточие, ремейк смело ставит восклицательный знак и закрывает глаза на нюансы, превращая историю о непростом разводе в лекцию о ценности семьи.

Кадр из фильма «Твой выход, детка»

Конечно, «Любовь вразнос» нельзя назвать шедевром мирового кинематографа. Но имеющиеся в фильме огрехи перекрывала актерская игра Марины Фуа и Лорана Лафитта. Каролин Кебекус и Максим Мехмет в «Твоем выходе, детка!» особой возможности раскрыться и проявить себя во всей красе не получают. Пресловутая химия между ними и актерами-детьми о своем присутствии напоминает не во всех сценах, и шероховатости в комедии мало чем перекрываются. Свен Унтервальдт излишне напорист, он идет напролом, ускоряя шаг с каждой минутой. Его поспешность оборачивается тем, что главные герои фильма порой приобретают грубоватые карикатурные очертания.

Кадр из фильма «Твой выход, детка»

Не стоит ожидать, что в фильме, снятом в Германии, будет присутствовать хотя бы намек на шарм, столь свойственный французским комедиям. По настроению «Твой выход, детка!» заметно отличается от «Любви вразнос», и это далеко не минус фильма, позволяющего зрителю еще раз обратиться к уже известному подходу в осмыслении развода и его последствий, чтобы увидеть еще одну из граней проблемы. Тем не менее «Твой выход, детка!» постигла судьба большинства ремейков мало-мальски примечательных работ. Комедия Свена Унтервальдта мл. не может выбраться из тени оригинальной картины. В киноленте Бурбулона вопросы ставились острее, а ответы не были столь буквальными и очевидными.

Елена Громова

В российском прокате с 29 марта 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Твой выход, детка!»