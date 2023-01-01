Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Моя пиратская свадьба" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Легенды Риты
Киноафиша Фильмы Легенды Риты Легенды Риты, 2000: актеры и роли
Die Stille nach dem Schuss Легенды Риты 2000 / Германия
6.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Легенды Риты, 2000: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Фолькер Шлендорф Фолькер Шлендорф
В ролях
Бибиана Беглау Мартин Вуттке Мартин Вуттке Martin Wuttke Надя Уль Надя Уль Nadja Uhl Харольд Шротт Harald Schrott Александр Байер Александр Байер Alexander Beyer
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Быть
Быть
2022, Россия, комедия
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
2023, Россия, комедия, мелодрама
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Изумительный Морис
Изумительный Морис
2023, США, анимация, семейный, фэнтези
Знакомство родителей
Знакомство родителей
2023, США, комедия, мелодрама
Мой любимый призрак
Мой любимый призрак
2022, Германия, приключения, комедия, семейный
Заклятие Абизу
Заклятие Абизу
2022, США, ужасы
Related video
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Приложение киноафиши