Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Корабль призраков"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Элай
Элай, 2019: актеры и роли
Eli
Элай
2019 / США
5.7
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 5.8
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Похожие
Элай, 2019: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Киран Фой
Ciaran Foy
В ролях
Сэди Синк
Sadie Sink
Келли Райлли
Kelly Reilly
Чарли Шотуэлл
Charlie Shotwell
Макс Мартини
Max Martini
Лили Тейлор
Lili Taylor
В прокате
Премьеры
Онлайн
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Просто супер
Отзывы
2022, Норвегия, анимация, семейный
Хвостатые пришельцы
Отзывы
2023, США, приключения, семейный, фантастика
Гипнотик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / США, боевик, детектив, триллер
Related video
Вечная драма: эти 3 знака Зодиака всегда раздувают из мухи слона
Выглядит хуже соседа-бездельника: Нагиев совсем перестал за собой следить (фото)
Будете в шоке: время изменило Кузю из «Универа» до неузнаваемости (фото)
Пляжное фото покрытой шрамами Рудовой вызывает отвращение: внимание на ноги
Ягудин так унизил Волочкову, что народ надрывает животы от смеха: это должен видеть каждый
После расставания с лжеитальянцем: затворница Азиза спряталась подальше от людей
Тест: кем вы были в прошлой жизни?
Улыбка до ушей: неожиданный подарок от детей ввел Кабаеву в ступор
Доктор Мясников в 69 лет выглядит как Геракл: просто посмотрите на стальной пресс и грудь
Эту актрису обожали миллионы, а Джигурда принудил ее к интиму: речь о красавице номер один
В августе 2023 года в любви повезет далеко не всем: узнайте, что для вас готовит Вселенная
Эти русские имена помечены черной меткой на небесах: чаще других попадают в ДТП
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить