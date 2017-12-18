«Золотые выходы»: Рецензия Киноафиши

Перемена мест…

Наоми (Эмили Браунинг) возвращается в Нью-Йорк, словно перебравшись на другой континент, она сможет оставить в Австралии достаточно болезненный опыт. Но смена места не означает, что страница перевернута. Ее неожиданное появление в жизни других людей, вскрывает едва затянувшиеся раны в чужих семейных отношениях. Алисса (Хлоя Севиньи) мучается от ревности. Ее муж Ник (Адам Хоровиц) работает с Наоми в тесной каморке. Женщина переживает, что он может увлечься ассистенткой и та ответит ему взаимностью. Масла в огонь подливает и сестра (Мэри-Луиз Паркер) измученной супруги – она еле-еле выносит присутствие Ника в своей семье. Но они не единственные, в чей жизни появилась красавица, приехавшая из Австралии. Наоми видела Бадди (Джейсон Шварцман), когда была ребенком – их матери дружили. Девушка мается от одиночества в большом городе и уговаривает молодого человека встретиться. От ревности не спасется и его молодая жена (Анали Типтон), и у нее тоже есть одинокая сестра Сэм (Лили Рэйб).

«Золотые выходы»

Алекс Росс Перри в «Золотых выходах» медленно переплетает судьбы героев фильма, постепенно обвивая уставших американцев и симпатичную австралийку, на первый взгляд, крепкой нитью. Вместе с тем связи между семьями устанавливаются так, что не всегда жители мегаполиса догадываются о них. Но не витиеватые пути и прихотливость жизни становятся основной темой в этом медленном, сонном и уверенно затягивающем в свои сети кино. Алекс Росс Перри обрушивает на зрителя бесконечные диалоги, каждый из персонажей пытается высказать все, что только есть на душе. Правда, их реплики с трудом можно назвать исповедью, зато в них слышен голос прошлого. Как раз с прошлым и «борются» по мере сил и желания Наоми и ньюйоркцы, которым «посчастливилось» узнать о ее существовании. Профессии Ника и Алиссы, кстати, весьма говорящие. Он занимается чужими архивами. На этот раз ему и вовсе приходится разбираться с «материалами» отца жены и ее сестры. Она же психоаналитик и помогает разобраться в себе пришедшим к ней на прием. Алисса выслушивает женщину, нуждающуюся в помощи, чтобы принять изменения, произошедшие с ней и сделать шаг вперед. Но сама она, ее муж и сестра не могут похвастаться тем, что готовы к переменам в жизни.

«Золотые выходы»

В «Золотых выходах» идет отчет дней. Алекс Росс Перри фиксирует восьмое апреля, и вот уже на экране появляется двенадцатое число. Только ход календаря здесь используется не для того, чтобы подчеркнуть быстротечность жизни и обратить зрительское внимание на то, что время несется с бешеной скоростью. На фоне смены чисел и месяцев лишь сильнее подчеркивается статичность будней Ника, Алиссы, ее сестры, Бадди, его жены и Сэм. Несвободна от пут времени и сама Наоми. Новое место не дает гарантии в том, что в США девушка не повторит печальный сценарий своей прошлой жизни.

Кадр из фильма «Золотые выходы»

И все же Алекс Росс Перри не гонится за излишней драматичностью. «Золотые выходы» интересны не накалом страстей, а будничностью происходящего. В ней просвечивает хрупкость человеческой души и за маской порядочности проступают слабости и ошибки. Именно в них таится сила инертности и минувших дней, что безустанно заявляют о себе в фильме Перри. Это совсем не тот масштаб погруженности в прошлое и отчаянных попыток смириться с ним, какой, например, выбирает Чарльз Гэррад в ленте «Жду тебя» с Фанни Ардан и Колином Морганом в главных ролях. В прикосновении к тайнам прошлого «Золотые выходы» не переходят от личных историй к истории всемирной, фокусируясь на супружеских изменах и одиночестве.

Посмотреть волнительно неспешную картину Алекса Росса Перри можно на фестивале 2А17: American Arthouse Film Festival.

Елена Громова

Расписание и покупка билетов на фильм «Золотые выходы»