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Спящая принцесса Спящая принцесса
Киноафиша Фильмы Спящая принцесса Отзывы о мультфильме «Спящая принцесса»
Hirune Hime: Shiranai Watashi no Monogatari / Napping Princess Спящая принцесса 2017 / Япония
7.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Отзывы о мультфильме «Спящая принцесса»

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Наша рецензия

Япония 2020 год. Совсем немного остается до начала XVII летних Олимпийских игр, и вся страна живет ощущением скорого праздника. Подобное далеко от простой школьницы Коконэ, обладающей странной способностью – стоит ей уснуть, как она переносится в волшебное королевство. В этом удивительном мире, сочетающем в себе магию и современные технологии, она принцесса по имени Ансьен, единственная, кто обладает волшебством. Творить чудеса ей удается при помощи планшета, который исполняет любое…

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berestovairis 3 апреля 2020, 12:53
Оценка
Отличная и волшебная анимация. 😻 Мультик покорил мое сердечко, своим затягивающим сюжетом, красочными пейзажами и милой героиней.
3 апреля 2020, 12:53 Ответить
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