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Япония 2020 год. Совсем немного остается до начала XVII летних Олимпийских игр, и вся страна живет ощущением скорого праздника. Подобное далеко от простой школьницы Коконэ, обладающей странной способностью – стоит ей уснуть, как она переносится в волшебное королевство. В этом удивительном мире, сочетающем в себе магию и современные технологии, она принцесса по имени Ансьен, единственная, кто обладает волшебством. Творить чудеса ей удается при помощи планшета, который исполняет любое…