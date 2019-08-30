«Спящая принцесса»: Рецензия Киноафиши

Япония 2020 год. Совсем немного остается до начала XVII летних Олимпийских игр, и вся страна живет ощущением скорого праздника. Подобное далеко от простой школьницы Коконэ, обладающей странной способностью – стоит ей уснуть, как она переносится в волшебное королевство. В этом удивительном мире, сочетающем в себе магию и современные технологии, она принцесса по имени Ансьен, единственная, кто обладает волшебством. Творить чудеса ей удается при помощи планшета, который исполняет любое желание. В реальном мире ее жизнь не столь интригующая. После смерти матери она ведет скромную жизнь вместе с молчаливым отцом, тяжело переживающим потерю жены. Днем он работает автомехаником, единственным в округе позволяющим расплачиваться за свои услуги едой. Все меняет неожиданный арест отца и странные люди в костюмах, вломившиеся в их дом, чтобы найти простой семейный планшет. Путешествуя между сном и реальностью, девочка пытается узнать секреты, хранящиеся на устройстве, и разгадать причины ареста отца. Это приводит девочку к страшной тайной связи большой корпорации и летней Олимпиады.

На первый взгляд идея «Спящей принцессы», пытающейся совместить мир киберпанка и буквально завтрашнего будущего, выглядит интересно. Здесь и гигантские роботы, говорящие куклы, королевские порядки, реальная олимпиада, до которой остался год, разнообразные технологии и всесильная крупная корпорация, пытающаяся оказывать мировое влияние на ключевые жизненные процессы. Это позволяет воплотить массу оригинальных идей связи двух непохожих миров в цельную систему, где каждое решение будет отдаваться эхом в судьбе всех героев. На деле все рушиться из-за банального недостатка фантазии.

Почти все элементы позаимствованы ото всюду и не получили дальнейшего развития. Роботы охранники и битва с монстром моментально рождают в воспоминаниях гигантских Егерей из «Тихоокеанского рубежа», лишенных должной изобретательности, робот-мотоцикл главной героини напоминает Беймакса из «Города героев», а само королевство смахивает на мир игры Final Fantasy XV, также совмещающей в себе сложные модели королевского социального устройства, магию и передовые технологии. Даже рисовка ощущается очень знакомой, напоминая все популярные полнометражные аниме последних лет. Копнув глубже в сам жанр, можно найти еще больше нелестных сравнений, не ограничивающихся примитивными ассоциациями. Из-за этого «Спящая принцесса» выглядит типовым конструктором, в котором попытались взять самые лучшие детали, но забыли добавить хоть каплю самобытности.

Спящая принцесса

Несмотря на заданный масштаб истории полной тайн и неизвестных чудес, авторы побоялись полностью воплотить столь объемное приключение. История постоянно старается сковать героев узкими рамками, пытаясь создать более компактное путешествие. Королевство выглядит фэнтезийным придатком, отвечающим за разнообразие. До самого конца персонажи не понимают, как с ним взаимодействовать, превращая случайные вылазки в небольшие эпизоды лишенные логики, но радующие визуальной красотой. Реальный мир тоже не прибавляет стройности повествованию. Персонажи незаметно преодолевают сотни километров, стоит им закрыть глаза. Подобное стирает ощущение путешествия, которое больше похоже на набор не всегда связанных сцен. Здесь же окончательно теряется сама идея взаимосвязи между сном и явью, так и не получающая должного воплощения на экране. Глобальная корпорация не позволяет почувствовать опасность, превращая местные шпионские игры в простые подростковые шалости. Многое заслуга карикатурного злодея, напоминающего Джафара из «Аладдина», харизму которого заменили примитивным кривлянием. Даже на случайной фотографии он всем своим видим кричит, что ему нельзя доверять. Цели у него излишне банальны, как и в мультфильме 1992 года, захватить власть над королевством/корпорацией. Это соседствует с простым сюжетом, которому не достает свежего дыхания и по-настоящему ярких поворотов.

Все это придирки человека, смотрящего лишь эталонных представителей жанра, до которых «Спящей принцессе» слишком далеко. Несмотря на это внутри вас ждет теплая семейная атмосфера, трогательные открытия и настоящая дружба, помогающая преодолеть любые трудности. Если подобное для вас важнее излишне примитивного сюжета и непроходящего ощущения наивности, то картина может вас приятно удивить как минимум визуальной красотой и мелкими деталями (как всегда превосходно вышла еда). Поклонникам японской культуры и анимации мультфильм также может подарить приятный вечер, если не пытаться разбирать его на мелкие детали. Остальным, особенно ценителям работ Studio Ghibli и желающих познакомиться с жанром, лучше пройти мимо, здесь вас ждет только разочарование.

Константин Киценюк