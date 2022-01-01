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Мави Хёрбигер
Мави Хёрбигер
Mavie Hörbiger
О персоне
Фильмография
Мави Хёрбигер
Mavie Hörbiger
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Дата рождения
14 ноября 1979
Возраст
42 года
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Мюнхен, ФРГ (Германия)
Рост
160 см
Биография Мави Хёрбигер
Родилась 14 ноября 1979 года. Мюнхен, ФРГ (Германия).
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Фильмография Мави Хёрбигер
Земля под моими ногами
драма
2019, Австрия
6.0
В стране аксолотлей
драма
2017, Германия
5.0
Добро пожаловать в Гамбург
комедия
2013, Германия
5.0
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