Игрушка, 2016

Жанр: драма мелодрама В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат О фильме История о двух потерянных душах, которые нашли друг друга в гламуре Лас-Вегаса. Две женщины из разных слое общества: одна — молодая художница, другая — стареющая проститутка. Развернуть 5.2 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 5.2 Продолжительность 1 час 33 минуты Год выпуска 2016 Режиссер Патрик Чапман В ролях Бриана Эвиган Бри Блэр Мэтью О’Лири Дарси ДеМосс Все актеры и съемочная группа 1 постер

Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате Сообщить о выходе в прокат