О девушке, 2014

Ненависть к окружающему миру, непонимание матери и разлад с ровесниками однажды приводят 15-летнюю Шарлин к простому и страшному решению. Девушка пытается покончить с собой, но вместо желанного освобождения получает ворох новых проблем. Больница, визиты к психоаналитику, попытки давно оставившего семью отца наладить контакт со взрослеющей дочерью… Все это становится для Шарлин настоящим кошмаром, и лишь знакомство с ровесником, посещающим тот же кабинет психологической поддержки, что и она, возвращает героине возможность радоваться.