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Каш Джамбо
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Дата рождения
23 сентября 1985
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса
Место рождения
Лондон, Англия, Великобритания
Рост
170 см
Биография Каш Джамбо
Родилась 23 сентября 1985 года. Лондон, Англия, Великобритания.
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Фильмография Каш Джамбо
Убийства по открыткам
драма, детектив
2020, Великобритания / США
5.0
Город тусклых огней
триллер, драма, криминал
2016, Великобритания
5.0
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Питер Капальди сыграет детектива в сериале «Досье преступника»
Съемки ведутся в настоящее время в Лондоне.
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21 июня 2022 10:18
Netflix выпустил первый трейлер британского криминального мини-сериала «Прошлое не отпустит»
В основу лег роман Харлана Кобена.
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6 декабря 2021 15:18
Джеффри Дин Морган выслеживает серийного убийцу в трейлере фильма «Убийства по открыткам»
Комедиант ведет расследование.
Написать
25 февраля 2020 09:25
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