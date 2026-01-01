Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Фильмография
Николай Константинов
Nikolai Konstantinov
Киноафиша
Персоны
Николай Константинов
Николай Константинов
Nikolai Konstantinov
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.1
Розыгрыш
(1976)
6.7
Смятение чувств
(1978)
6.7
Доброта
(1977)
Фильмография Николай Константинов
6.7
Смятение чувств
Smyatenie chuvstv
комедия, семейный, детский
1978, СССР
6.7
Доброта
Dobrota
драма
1977, СССР
7.1
Розыгрыш
Rozygrysh
драма
1976, СССР
Онлайн
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