Возвращение, 1940

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о выходе в прокат О фильме Маленький Никита сбегает из дома и отправляется в Арктику на поиски отца, которого никогда не видел. Развернуть мало голосов Оцените 0 голосов Продолжительность 1 час 46 минут Год выпуска 1940 Премьера в России 29 ноября 1940 Премьера в мире 29 ноября 1940 Возраст 12+ Режиссер Ян Фрид В ролях Николай Симонов Татьяна Гурецкая Александр Чистяков Константин Злобин Все актеры и съемочная группа 1 постер

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