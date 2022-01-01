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Прощание с Петербургом
Прощание с Петербургом, 1971
1971 / СССР
7.9
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11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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Жанр:
мелодрама
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О фильме
Фильм о любви великого австрийского композитора Иоганна Штрауса — короля вальсов, к петербургской красавице Ольге, вдохновившей на рождение прекрасной музыки.
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7.9
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность
1 час 32 минуты
Год выпуска
1971
Премьера в России
19 июня 1972
Премьера в мире
25 декабря 1971
Режиссер
Ян Фрид
В ролях
Татьяна Бедова
Игорь Дмитриев
Гирт Яковлев
Павел Кадочников
Сергей Карнович-Валуа
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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