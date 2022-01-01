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Прощание с Петербургом
Киноафиша Фильмы Прощание с Петербургом

Прощание с Петербургом, 1971

1971 / СССР
7.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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О фильме
Фильм о любви великого австрийского композитора Иоганна Штрауса — короля вальсов, к петербургской красавице Ольге, вдохновившей на рождение прекрасной музыки.
7.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 1971
Премьера в России 19 июня 1972
Премьера в мире 25 декабря 1971
Режиссер
Ян Фрид
В ролях
Татьяна Бедова
Игорь Дмитриев
Игорь Дмитриев
Гирт Яковлев
Павел Кадочников
Павел Кадочников
Сергей Карнович-Валуа
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Прощание с Петербургом 1 постер
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