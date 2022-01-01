Прощание с Петербургом, 1971

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о выходе в прокат О фильме Фильм о любви великого австрийского композитора Иоганна Штрауса — короля вальсов, к петербургской красавице Ольге, вдохновившей на рождение прекрасной музыки. Развернуть 7.9 Оцените 11 голосов Рейтинг IMDb: 7.5 Продолжительность 1 час 32 минуты Год выпуска 1971 Премьера в России 19 июня 1972 Премьера в мире 25 декабря 1971 Режиссер Ян Фрид В ролях Татьяна Бедова Игорь Дмитриев Гирт Яковлев Павел Кадочников Сергей Карнович-Валуа Все актеры и съемочная группа 1 постер

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