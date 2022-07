1 Rise and Breathe Again Storm Large, Falu / Dianna Corcoran 3:51

2 All Signs Point to Yes Brie Larson / Dan Mackenzie 3:23

3 When Tomorrow Comes (feat. Paul James Prendergast, Utkarsh Ambudkar & Falu) Brie Larson / Paul James Prendergast 2:52

4 Ganesha Aarti Ronit Chaterji 2:12

5 Love Don't Knock at My Door Brie Larson, Utkarsh Ambudkar, Deepak Ramapriyan 3:15

6 Greater Good Tyne Daly, Donal Sutherland, Deepak Ramapriyan / Steven Argila 3:25

7 All in My Mind Brie Larson, Utkarsh Ambudkar 5:03

8 Foolish Heart Brie Larson, Utkarsh Ambudkar / Dan Mackenzie 3:24

9 Obey the Law of the Heart (feat. Sain Zahoor & Priya Darshini) Stone Gossard 4:40

10 Mera, Mera Dil Tera Sonu Nigam / Kuma 3:22

11 Our Voices Will Be Heard (feat. Siddhartha Khosla, Brie Larson & Utkarsh Ambudkar) Скотт Бакула / Siddhartha Khosla 3:53

12 Lakshimi Dance Achu Rajamani, Manoj Kumar Manchu / Achu Rajamani 2:16