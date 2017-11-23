Наша рецензия

Госсекретарь США прибывает в Москву с секретным визитом. Неожиданно в его самолете обнаруживается «заяц» в виде любимой, но немного наивной и взбалмошной дочки: теперь мало того, что нужно решать правительственные дела, приходится думать, как занять ее, чтобы не натворила дел. Тем временем некто прилагает все усилия, чтобы начать Третью Мировую войну, убив почетного гостя страны и свалив вину на русских военных. Сотрудникам ФСБ и ЦРУ придется объединиться, чтобы это предотвратить;…