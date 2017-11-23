Госсекретарь США прибывает в Москву с секретным визитом. Неожиданно в его самолете обнаруживается «заяц» в виде любимой, но немного наивной и взбалмошной дочки: теперь мало того, что нужно решать правительственные дела, приходится думать, как занять ее, чтобы не натворила дел. Тем временем некто прилагает все усилия, чтобы начать Третью Мировую войну, убив почетного гостя страны и свалив вину на русских военных. Сотрудникам ФСБ и ЦРУ придется объединиться, чтобы это предотвратить;…
Кино из 90х
Шутки из 90х
Актеры из 90х
Трюки из 90х
короче запрещено к просмотру, 3/10 с натяжкой)
Это полный провал короче
Максимальный ударЖил да был один из королей мемов и насмешек, Александр Невский, решил он снова окунуться в мир кинематографа российского и снял «фильм» про сотрудничество наших и американских контрразведок, сотрудничество на фоне современного кризиса, санкций, пучины эдакой, попытки из неё выбраться добрым молодцам и всякое такое политиканское. Обернул всё это в жанр комедийного боевика наш большой мишка Александр, коих подобных много снимают в США заморском.
Снимал «фильм» свой, уверен, с серьёзной надежной на лавры Голливуда тамошнего, не менее серьёзной надеждой выйти в один ряд с такими представителями жанра как Час пик, Правдивая ложь, РЭД, Киллеры, Мачо и ботан и прочие, прочие, прочие кассовые и смешные фильмы. Заманил он в свой «фильм» актёров разных наших и не наших известных. Снимал дорого и богато, на пафосе «а фигли, и мы так тоже можем», «не хуже чем у них», как у нас это любят... И вот сказка сказывается, да вот дело не делается, точнее делается ...... я не знаю, что в головах у многих «создателей нового русского кино», таких как Невский, Андреасян, Воронков и всех прочих делателей современных российский комедий (за редким исключением действительно хороших лент), да и не только комедий (викинги с притяжениями и тд). Они действительно думают, что мы тупые, нам это смешно будет, или им это кажется смешным и острым юмором... и фонд кино и прочие государственные надзиратели и учредители культуры, что у них в голове, что дают зелёный свет таким «фильмам» ...... и делается хреново, хреновее чем хреново.
Как вы поняли, Максимальный удар-это дрянная дрянь. В «фильме» плохо всё на 90 процентов (10 оставшихся можно отдать довольно хорошей обёртке: хорошей картинке, и в целом съёмке). Более хорошего в Ударе нет ни процентика. Но можно было бы посмотреть с другой стороны, может это фильм специально снят как ленты категории B, как раньше в Америке снимали, но нет, это не так. Спасло бы Удар, будь он пародией, от пародии в нём всё и вся, игра актёров, сценарий, диалоги, но это, увы, не пародия, это наше «мы можем так же, не хуже чем Час пик». И есть только один рецепт, как получить удовольствие от этого «фильма»: закинутся литрами алкоголя, подмышку взять большую шумную компанию и идти на это, как на пародию, как на ожившие мемы в кино.В любом другом случае на Максимальный удар ни ногой!!! с 30го ноября. Абсолютли.
P.S. а ещё в Максимальном ударе ужасный... дубляж, да, в русском фильме дубляж.Моя оценка: 3,5 из 10
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